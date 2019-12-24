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Ev sahibine kızdı, boşalttığı evi yaktı

Esenyurt’ta oturan bir kiracı, ev sahibine kızarak evi yaktı.

Esenyurt'ta oturan bir kiracı, ev sahibine kızarak evi yaktı. Boşalttığı evi yakan kiracı, kayıplara karışırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.


Edinilen bilgilere göre ilgin olay Esenyurt'ta yaşandı. Esenyurt'ta 4 binanın en üstünde oturan bir kiracı, ev sahibi ile tartıştı. Sinirine hakim olamayan kiracı, boşalttığı evi yakarak kayıplara karıştı.


Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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