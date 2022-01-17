Ev tekstilinde Rusya'nın payı yükselecek

Kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı ürün grubuna ev tekstilini de dahil ederek Türk ihracatına katkılarını sürdürdüklerini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Ev tekstilinde 20 markanın dahil olmasıyla rekor firma katılımına ulaştık. Rusya başta olmak üzere çevre ülkelerdeki ihracat rakamlarına katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

Şimdiye kadar kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı sektörlerinden hazır giyim markalarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe bu kez “ev tekstil” sektörü dahil oldu. 20 yeni markanın katılımıyla rekor firma sayısına ulaştıklarını belirten Eraslan, “Fuar pazarlama ağımızda toplam 110 markaya ulaştık. Ev tekstilinin dahil olmasıyla 5 ayrı ürün grubu ile yaklaşık 3 bin misafiri ağırladık” dedi.

Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Irak ve Kazakistan başta olmak üzere 40 ülkede Türk hazır giyim markaları ile büyük bir bilinirliğe ulaştıklarını belirten Hikmet Eraslan, öncelikli hedeflerinin pandemi döneminde düşüş yaşanan ev tekstili sektörünün Rusya coğrafyasındaki ihracat oranlarını artırmak olduğunu söyledi.

“Rekabet gücümüzü arttırıyoruz"

Ev tekstilinde Türkiye'nin marka ülkelerden biri olduğunun altını çizen Eraslan, “Kaliteleriyle kendini ispatlamış 20 ayrı marka ile ürün grubumuzu geliştiriyoruz. Özellikle Rusya başta olmak üzere çevre ülkelerde yıllardır yakaladığımız pazarlama başarısı ile ev tekstil sektöründe de iddialı olacağız. Geldiğimiz noktaya bakarsak, ülkemiz sanayicisi artık üretimden tanıtıma, kaliteden pazarlamaya kadar tüm alanlarda yüksek kaliteyi sunabilmektedir. Rakip ülkelere göre daha kaliteli, daha farklı ve inovasyona dayalı ürünlerle rekabet gücümüzü artırıyoruz“ dedi.

Ev tekstil ihracatında Rusya ve çevre ülkelerin yaklaşık yüzde 5'lik bir paya sahip olduğunu belirten Eraslan şöyle devam etti:

“2020 yılında Türkiye'nin ev tekstili sektörü ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 4 azalış ile 2 milyar 490 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Rusya başta olmak üzere çevre ülkelerdeki ihracat rakamlarına katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışacağız. Fuarımız kapsamında mevcut alım heyetleri kadın, erkek, çocuk ve ayakkabıdan sonra ev tekstili ile genişleyen ürün gruplarımıza büyük ilgi gösterdi. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz rekor ihracat rakamımız olan 90 milyon doları 2022 yılında çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu fuarımız sırasında ve sonrasında yıl içinde devam edecek siparişlerle birlikte ciro hedeflerimize başarıyla ulaşacağız. Gerek şirketimiz, gerekse ülkemizin ihracat rakamlarını artırmak adına bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”.

Rusya'dan sonra en fazla alım heyeti ağırladıkları ülke olan Kazakistan'da son günlerde yaşanan olayları büyük bir üzüntü ile takip ettiklerini de belirten Eraslan, “Kazakistan Türk tekstil markaları için çok önemli bir pazar. Biz de orada defalarca fuar gerçekleştirdik. Yaşanan olaylar ve can kayıpları son derece üzücü. Kazakistan, bu tür olayların üstesinden gelecek bir güce sahip. Bir an önce olayların son bulmasını ve Kazakistan'a huzur gelmesini temenni ediyorum" dedi.