Ev tipi elektrikli şarj istasyonları maliyetini 3 yıl içerisinde amorti ediyor

Son yıllarda birçok firma şarj istasyonlarına yatırım yaparken, ev tipi şarj istasyonlarına ise ilgi gün geçtikçe artıyor. Maliyetini 3 yıl içerisinde amorti eden elektrikli şarj istasyonları, kullanıcıların hem ev elektrik şebekesinin ihtiyacını karşılayacak hem de elektrikli otomobillerini şarj edecek.

15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı kapılarını ziyaretçilerini açtı. Fuara bin 500'ün üzerinde üretici firma katılırken, 52 ülkeden ise ziyaretçi katılması bekleniyor. Fuarda enerji ve elektrikli şarj istasyonları ise büyük ilgi görüyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans alan firmalara bayilik sağlaması girişimciler ve araç kullanıcılarını olumlu yönde etkiledi. Bireysel kullanıcılar ev tipi şarj istasyonlarıyla hem kendi elektrik şebekesinin ihtiyacını karşılayacak hem de elektrikli otomobillerini şarj edecek.

“TOGG devreye girdikten sonra bu iş daha da hızlanacaktır”

Yaklaşık 3 yıldır elektrikli şarj istasyonları ile çalışmalarının devam ettiklerini belirten firmanın yönetim kurulu başkan vekili Selçuk Açıkyar, “Türkiye'de bu işin önü hızlı bir şekilde açıldı. Türkiye Avrupa'ya ve Çin'e göre hızlı bir atak yaptı. Tabi diğer ülkeler göre Türkiye'nin de bu işe yüzde 100'ünü verme gibi bir durumu yok. Zaten şu anda bu altyapıda yok. Türkiye'nin 5 yıl içerisinde çok büyük yol alacağını düşünüyorum. Bu konularla alakalı EPDK çalışmalar yapıyor. Zamanla daha da rayların oturacağını düşünüyorum. Özellikle TOGG devreye girdikten sonra bu iş daha da hızlanacaktır. Yakıt fiyatlarının yüksek olması elektrikli araçlara yönelim hızla arttı” ifadelerini kullandı.

“Eve kurulan oto şarj cihazı 3 ile 5 yıl arasında kendini amorti edebilir”

Kullanıcıların kendi evlerine oto şarj istasyonlarını kurması hakkında da bilgi veren Açıkyar, “Ortalama eve kurulan şarj cihazı ve içerisine kuracağı güneş enerjisi panelleri ile beraber ortalama 10 bin dolar harcayabilir. Bunun geri dönüşü 3 ile 5 yıl arasında olabilir. Bunun yanında aracını şarj edecek, ev elektriğini kullanacak, fazla olan elektriği satabilecek” şeklinde konuştu.

Fuar 12-14 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.