Ev ve aracı faizsiz alma tercihi salgın döneminde yüzde 41 arttı

Türkiye'de Elbirliği Sistemi ile faizsiz ev ve araç sahibi yapan Eminevim, 2020'nin ilk 4 ayında, yaşanan salgına rağmen teslimatlarını yüzde 41 artırarak 7 bin 500 kişiyi daha ev ve araç sahibi yaptıklarını, sistemden faydalananların sayısının da toplamda 160 bine ulaştığını duyurdu.

Türkiye'de faiz ödemeden, küçük birikimlerle tasarrufa dayalı çözümler sunmayı hedefleyen Eminevim, 2020 yılının ilk 4 ayında teslimatlarını yüzde 41 artırarak 7 bin 500 kişiyi daha faiz ödemeden ev ve araç sahibi yaptıklarını duyurdu. Firma, hizmet vermeye başladığı 1991 yılından bu yana toplamda 160 bin teslimat gerçekleştirmiş oldu. İnsanların ev ve araç ihtiyaçlarını faizsiz, gelirine göre taksitlerle ve küçük birikimlerle karşılayabilmekten mutluluk duyduğunu belirten Emin Grup İcra Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, faizsiz bir model olan Elbirliği Sistemi ile 160 bininci teslimata imza atabilmenin ülke ekonomisine sağlanan kazançlar bakımında oldukça gurur verici olduğunu dile getirdi.

2020'de 1,2 Milyar TL'lik finansal katkı sağlandı

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgına rağmen alınan tedbirler sayesinde 2020 yılında hizmetlerinin aralıksız sürdüğünü ifade eden A. Sefa Üstün, yapılan teslimatlarla yılın ilk 4 ayında ekonomiye 1,2 Milyar TL'lik finansal katkı sağladığını söyledi. Üstün şöyle konuştu: “Türkiye genelinde 1991 yılından bu yana uyguladığımız Elbirliği Sistemi, mevcut finansal sistemlere alternatif, konut sahibi olma maliyetlerini ciddi anlamda düşüren, içinde dayanışma ruhunun olduğu faizsiz bir milli finansman sistemidir. Bugüne kadar 160 bini aşkın kişiyi faiz ödemeden, bütçesine uygun taksitlerle ev ve araç sahibi yaptık. Özellikle pek çok sektörün durma noktasına geldiği salgının ilk 4 aylık döneminde yaptığımız konut teslimatları aralıksız sürdü ve bu dönemde 3 bin 500'e yakın konut teslimatıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29'luk bir artış sağlandı. Aldığımız tedbirlerle 2020 yılının ilk 4 ayında toplam araç ve konut teslimatımızı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41'lik artışla 7 bin 500'e çıkarmayı başardık. Ev veya araç sahibi olma planlarını ertelemek istemeyen insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak bu zor dönemde ülkemizin ekonomisine ve konut sektörüne yaklaşık 1,2 Milyar TL katkı sunduk. Bu başarılar bizleri gururlandırıyor. Tedbirler çerçevesinde kesintisiz hizmete devam edeceğiz” dedi.

Konut sahibi olma maliyetlerinin Elbirliği Sistemi ile önemli oranda düştüğünü ve sistemin konut pazarında önemli bir rol sahibi olduğunu belirten Üstün, yıl sonuna kadar 20 bin teslimat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.