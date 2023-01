Ev ve mutfak eşyalarında 2023 hedefi 'Made in Türkiye'

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün bu yılki hedefi, 'Made in Türkiye'yi öne çıkarmak. Dünyanın dört bir yanında 'Made in Türkiye' denince akla mutfak eşyaları sektörünü getirmek.

Ev ve mutfak eşyaları sektörü 2021'de ihracatta yüzde 35 artış göstererek 3,4 milyar dolara ulaşırken, 2022 yılında yaşanan olumsuzluklara rağmen yılı 3.5 milyar dolar ile kapattı.

EVSİD Başkanı Talha Özger, 2022'de enerji fiyatlarındaki yükselişin, maliyet artışlarının, Rusya-Ukrayna savaşı, Mısır ve Cezayir'de yaşanılan sıkıntıların ihracatı olumsuz etkilediğini belirterek, buna rağmen üretime devam ettiklerini ve ürün gruplarına bakıldığında porselen, seramik, plastik cam gibi enerji yoğun gruplarda ihracatın sektör geneline göre daha fazla arttığını, 184 ülkeye ihracat yapıldığını ilk 10 ihracat pazarının toplam ihracat içerisindeki payının yüzde 49 olduğunu ve en önemli ihracat pazarının ise yüzde 55 ile Avrupa olduğunu kaydetti.

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, ün Çin, Almanya, İtalya, Hollanda ve ABD'nin ardından değer bazında ihracatta 6. sırada bulunuyor. Türkiye'nin birim ihracat değeri pandemi öncesinde 3,2 dolar/kg'ken bugün 3.7 dolar/kg seviyesine ulaştı ve 2023 yılında hedef 4 dolar/kg'yi aşmak. Hacimsel büyüklük olarak ise 2023 yılında 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirme hedefleniyor.

Gerçekleştirilecek tüm etkinliklerle ülke markası algısını yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren Özger, “Dünyanın dört bir yanında "Made in Türkiye" denince akla mutfak eşyaları sektörü gelsin istiyoruz. Bu doğrultuda öncelikle ülke markamızı öne çıkartıp sonra da kendi markalarımıza yatırım yapmak istiyoruz. İhracatta rekabetçi olabilmek için Marmara Bölgesi dışındaki Organize Sanayi Bölgeleri'ne raylı sistemin getirilmesini talep ediyoruz. Kendini yenilemezsen olduğun pazarları da kaybetme riskin var. Sektördeki firmalarımızın her sene kalıba ve yeni ürüne yaptığı yatırımın büyük bir hacmi var. Bunu yapmazsak eğer biz firmalarımızın sürdürülebilirliğini sağlayamayız. Sürekli yeni ürünler geliştiriyoruz ve bulunduğumuz dönemin gerekliliklerine uyum sağlıyoruz. Pandemiyle beraber aslında insanlar biraz daha mutfaklarında zaman geçirmeye başladı. Sektörümüzde e-ticaret hacmi büyüdü. Bizim sanayicilerde her dönem yatırım iştahı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Firmalarımız gastronomiye özel ürünler üretmeye başlıyor. Bugün televizyonlarda yayınlanan yemek programları bizim sektörümüze de olumlu katkılar sağlıyor" dedi.