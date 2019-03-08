“Ev Yapımı” Maltepe'de sahnelendi

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Mart ayındaki tiyatro oyunları, Mask-Kara Tiyatrosu'nun “Ev Yapımı” isimli oyununun gösterimiyle başladı.

Kadın cinayetlerine karşı rezidansta yaşamlarını sürdüren üç kadının öyküsünün anlatıldığı oyuna, tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Şenay Tanrıvermiş'in yazdığı, genel sanat yönetmenliğini Nurhan Uslu'nun üstlendiği oyunu, Hülya Karakaş yönetti. Oyunun müziklerini Kaan Nuhoğlu, koreografisini Ziver Armağan Açıl, dekor-kostüm tasarımını Filiz Tarlabaşı hazırladı. Ebru Üstüntaş, Hülya Karakaş, Makbule Meyzinoğlu, Ayşenur Nuhoğlu ve Mert İşcan sahne aldığı oyunda, rezidansta yaşayan üç kadının kadın cinayetlerine ve acılı annelerin feryatlarına karşı tepkilerini göstermek için ev tarzı bir eylem yapmak üzere toplanmalarıyla birlikte yaşanan öyküleri anlatıldı. Oyuncular, hüzünle mutluluğu seyirciye yansıtırken, eğlenceli karakterleriyle de izleyicileri güldürürken düşündürdü.