Ev yapmak isteyenlere 7 ilde 98 arsa

"Arsanı al evini kendin yap" projesiyle 7 ilde 98 arsa, 23 Ağustos'ta vadeli, KDV'den muaf olarak açık artıma ile satışa çıkarıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında konut inşası devam ederken Ağustos ayında İller Bankası, yurt genelinde 7 ilde 98 konut ve ticari arsasını satışa çıkardı. Ankara'da 18, Denizli'de 13, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 4, Mersin'de 2, Muğla'da 19 ve Samsun'da 1 adet olmak üzere toplam 98 konut, ticari ve muhtelif nitelikli arsa açık artıma ile satılacak. Muğla'da arsa fiyatları 100 bin TL ile başlarken Denizli'de 380 bin TL'den, İstanbul'da ise 860 bin TL'den başlayarak açık artırmaya çıkıyor.

Açık artırma 23 Ağustos'ta

Açık artırma 23 Ağustos Salı saat 10.30'da yapılacak. Muğla / Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu ve Ankara Bilkent Otel Konferans Merkezi'nde yapılacak. 7 ildeki 98 arsa satışını İller Bankası adına, Emlak Müzayede internet sitesinden açık artırma ile gerçekleştirecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Açık arttırmaya katılmayı düşünen Murat Emanet “Türkiye'de bizim için en güzel yatırım arsadır. Özellikle uzun vadede dolardan, dövizden ve altından da en güzel getirisi olan yatırım arsadır. Bu 7 ilde 98 arsa projesi çok güzel bir proje. 23 Ağustos'ta yapılan açık arttırma ile bizde arsamızı almak istiyoruz” dedi.

Hülya Emanet ise “Tek katlı bir ev yapmak isterdim. Özellikle torunlarımın özgürce yaşayabileceği, koşuşturabileceği güzel bahçeli bir ev olsun isterdim” şeklinde konuştu

Mustafa Esen isimli vatnadaş ise “İstanbul'da, Ankara'da ve Muğla'da arsa satışlarını gördüm. Ve bunları sürekli takip ediyordum. Kısmet olursa 23 Ağustos'taki müzayede de bir arsa almayı düşünüyorum” dedi

Arsa fırsatından yararlanmak istediğini söyleyen Ahmet Altun ise “İnternet üzerinden araştırmalar yapıyordum Muğla tarafından birim arsa bakmak istiyordum. Gerçekleşecek olan müzayededen 100 bin liralık arası almayı düşünüyorum. Ailemle ve dostlarımla güzel vakit geçireceğim bir yer olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.