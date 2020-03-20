Evde Çal konserlerinin bugünkü konuğu Akın Sevgör olacak

Sanatçılarla müzikseverler arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran Red Bull Sunar, ‘Evde Çal'canlı konserler serisinin bugünkü konuğu Akın Sevgör olacak. Sevgör, bu akşam Red Bull Türkiye'nin resmi Instagram hesabını ele geçirecek.

Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull, denenmemiş bir müzik yolculuğunu dinleyicilerle buluşturdu. Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için başlatılan Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin ilk konuğu Nilipek. oldu. Çarşamba akşamı Red Bull Türkiye'nin resmi instagram hesabı üzerinden canlı olarak performans gösteren Nilipek., "Bence en güzel şey müzikle bir araya gelmek, şarkılarımız aracılığıyla göz göze gelebilmek öyle değerli ki" ifadesinin ardından ‘Havada bir hinlik var', ‘Koşuyolu', ‘Sabah', ‘Gömülür', ‘Çocuk', ‘Beraber' isimli şarkılarını seslendirdi ve merak edilen soruları da yanıtladı.

25 Mart'ta Kalben, 27 Mart'ta Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek yayında

Mesafeleri yakın eden, dünyanın uzak köşelerinden aslında sanıldığı kadar uzak olmadığımızı gösteren ‘Red Bull Sunar: Evde Çal' serisi birçok sevilen ismi daha konuk etmeye hazırlanıyor. Serinin bugünkü konuğu ise Akın Sevgör olacak. Müzisyen, saat 21.30'da Red Bull Türkiye'nin resmi Instagram hesabını ele geçirecek.

25 Mart Çarşamba akşamı saat 21.30'da hesabı teslim alacak isim Kalben olacak. 27 Mart Cuma akşamı ise yine saat 21.30'da bu kez Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek yayında olacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Red Bull Sunar: Evde Çal serisine ilişkin detaylar Red Bull Türkiye Instagram hesabında ve RedBull.com adresinde olacak. Ayrıca müzisyenlerin Red Bull takipçilerine özel olarak paylaşacağı çalma listeleri ve röportajları da yine RedBull.com adresinde olacak.