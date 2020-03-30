İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Evde Kal' Beyoğlu Dijital Fotoğraf Sergisi açılıyor

Beyoğlu Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan sanatseverleri “Evde Kal Beyoğlu Dijital Fotoğraf Sergisi” ile buluşturacak.


Beyoğlu Belediyesi Fotoğrafçılık Atölyesi öğrencilerinin virüs tehdidi nedeniyle tüm günlerini evlerinde geçiren vatandaşların ev halinin anlatan fotoğraflardan oluşan sergi, 3 Nisan Cuma günü Beyoğlu Belediyesi web sitesi üzerinden vatandaşlarla buluşturulacak.


Beyoğlu Belediyesi tarafından Akademi Beyoğlu'nda açılan Fotoğrafçılık Atölyesinde Fotoğrafçı Timur Tahmaz tarafından verilen eğitimler, virüs sağlını nedeniyle bir süredir internet üzerinden dijital ortamda devam ettiriliyor. Evlerinde fotoğrafçılık eğitimi almaya devam eden öğrenciler bir taraftan da evdeki yaşamı fotoğrafladı. 28 kursiyerin objektifinden seçilen yaklaşık 40 fotoğraf “Evde Kal Beyoğlu Dijital Fotoğraf Sergisi” altında toplanarak Beyoğlu'nun ilk dijital fotoğraf sergisine imza atıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.