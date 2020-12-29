Evde kalacağımız günlere özel sınırsız sesli kitap deneyimi

Yerli sesli kitap platformu Dinlebi, 2021 yılbaşına özel olarak 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak kullanıcıların deneyimine sunacak. Dileyenlerin zaman, mekân, adet sınırı olmadan, seçecekleri kitabı dinleme şansı bulduğu aplikasyon, birbirinden değerli eserleri kullanıcılara ulaştıracak. Dünyanın ve Türkiye'nin en güçlü kalemlerinden oluşan seçki, dinleyenleri yeni dünyalara götürecek.