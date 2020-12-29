İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evde kalacağımız günlere özel sınırsız sesli kitap deneyimi

Pandemi sebebiyle zorlu geçen bir yılın ardından herkesin evlerinde gireceği yılbaşı gecesi için Dinlebi uygulaması sesli kitap arşivini 4 gün boyunca ücretsiz olarak kullanıma açacağını duyurdu.


Yerli sesli kitap platformu Dinlebi, 2021 yılbaşına özel olarak 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak kullanıcıların deneyimine sunacak. Dileyenlerin zaman, mekân, adet sınırı olmadan, seçecekleri kitabı dinleme şansı bulduğu aplikasyon, birbirinden değerli eserleri kullanıcılara ulaştıracak. Dünyanın ve Türkiye'nin en güçlü kalemlerinden oluşan seçki, dinleyenleri yeni dünyalara götürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.