İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evde kalan öğrencilerden 23 Nisan klibi

İstanbul’da minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde coşkuyla kutladı.

İstanbul'da minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde coşkuyla kutladı. Velilerin çektikleri görüntülerle oluşturulan klip ise büyük beğeni topladı.


Güngören Cumhuriyet İlkokulu 2F sınıfı öğrencileri, korona virüs tedbirlerinden dolayı 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı. Aileleri ile birlikte evlerini süsleyen öğrenciler, neşeyle şiirler okudu. Öğretmen Özlem Kayhan, velilerin çektikleri görüntülerle bir klip hazırladı. Klip büyük beğeni topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.