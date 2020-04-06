Evde pratik maske yapımı

Fatma İskender aynı zamanda yakın zamanda Bahçelievler'de faaliyete geçecek olan gönüllü ev tekstil atölyesinde maske yapacaklarını söyledi.

Çin'de ortaya çıkan ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını için vatandaşlar önlem almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insanların toplu şekilde bulunduğu alanlarda maske takmanın zorunlu olduğunu açıklamasının ardından “Evde maske nasıl yapılır” sorusu gündeme geldi. Bahçelievler Kent Konseyi gönüllü dikiş öğretmeni Fatma İskender evde kısa sürede yapılacak olan 2 kolay maskenin dikimini anlattı. Fatma İskender, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın da desteğiyle yakın zamanda Bahçelievler'de kurulacak olan Kadın Ev Tekstil Atölyesinde gönüllü şekilde Bahçelievler Belediyesi ve ilçedeki diğer kurumlara maske yapacaklarını söyledi.

Evde maske dikimi

Birinci maskede, fular, mendil gibi evde kullanılan malzemeleri kalınlıklarını göre 3,4 kat katlayıp saç ve paket lastiğini 4'te 1 kısmına geçirip kalan kısmını birleştiriliyor. 15, 20 saniyelik işlemin tamamlanmasının ardından maske kullanıma hazır oluyor. Diğer tarifte ise penye, tişört gibi malzemeleri 30 ve 15 santim arasında keserek dört ucunu hazır hale getirdikten sonra ikişer santim kumaşın geriden kesilmesiyle maske hazır hale geliyor.

"Ne kadar maskeye ihtiyaç varsa gönüllü olarak üretmeye hazırız"

Bahçelievler gönüllü biçki dikiş öğretmeni Fatma İskender zor günlerde sorumlulukları olduklarını ifade ederek “Bir aydır başlamıştık derslerimize makinelerimiz gelmek üzereydi fakat korona virüs salgını nedeniyle evlerimize kapandık ne yapabiliriz, ne katkıda bulunabiliriz diye arkadaşlarımızla görüştük. Makine ve dikiş bilen arkadaşlarımızla atölyemizde maske dikmeyi düşünüyoruz. Dr. Hakan Bahadır bize desteklerini hızlandırdı bizde ne kadar maskeye ihtiyaç varsa gönüllü olarak üretmeye hazırız. Biz bugün makinede çalışma yapacağız fakat makinesi olmayan, evde iğne ipliğim yok ben nasıl maske yapabilirim diyen arkadaşlar için de 2 adet çok pratik maske hazırlayacağız” dedi.