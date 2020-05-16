Evde pratik ve doğal bakımla cildinizi yaza hazırlayın

Güzellik bakım merkezlerinin kapalı olduğu şu günlerde yüz, dudak ve cilt için evde pratik doğal bakım kürleri hazırlamak mümkün.

Baharın gelişiyle birlikte doğa canlanırken, cildin de yenilenmeye ihtiyacı var. Güzellik bakım merkezlerinin kapalı olması sağlıklı bir cilde sahip olmaya engel değil. Mutfaktaki doğal malzemelerden faydalanarak çok basit ve bir o kadar da etkili sonuçlar elde edilecek cilt bakım kürleri hazırlanabilir. QNET Ürün Eğitmeni Sanaa Jahoui'nin doğal bakım kürleriyle canlı ve ışıltılı bir ciltle sahip olunabileceğini söyleyerek, evde herkesin rahatlıkla hazırlayabileceği tarifler verdi.

Türk kahvesi keyfi yapın

Türk hamamının vazgeçilmezleri arasında olan Türk kahvesi masajını banyoda rahatlıkla uygulanabileceğini söyleyen Jahoui, “Suyu fazla israf etmeyecek şekilde banyoda birkaç dakikalık sıcak su akıtarak oluşturacağınız buhar, cilt gözeneklerinizin açılmasına yardımcı olacak. Daha önce bir kapta hazırlayacağınız 200 gr. Türk kahvesi ve 200 ml. maden suyu karışımının az bir kısmını ilk olarak yüzünüze ince bir tabaka halinde sürün. Kalan kısmıyla ellerinizi ve vücudunuzun her tarafını ovalayın. Ayaklarınıza peeling yapmayı da unutmayın. Kahvenin tanecikli ve yağlı dokusu derinizi ölü hücrelerden arındıracak. Son olarak yüzünüzü hafifçe ovalayın. Türk kahvesinin içindeki kafein cildinize işleyerek yüzünüze ve bedeninize daha canlı ve genç bir görünüm kazandıracak.

Türk kahvesi masajınızı tamamladıktan sonra ılık su ile vücudunuzu durulayıp; SLS, SLES ve paraben içermeyen bir duş jeli ile sabunlayın. Bizim önerimiz QNET'in doğal içeriklere sahip Naturtres serisi. Vücudunuz ıslakken süreceğiniz hindistan cevizi yağı cildinizi yumuşacık yapacak. Bakım kürünüz sonunda ışıltılı bir cilt ile yazı karşılamaya hazırsınız” dedi.

Altın sarısıyla yüzünüz aydınlansın

Zerdeçal ile evde doğal kür elde edilebileceğini ifade eden Jahoui, “Zerdeçal pek çok farklı kültürde ve mutfakta baş tacı edilen, hatta tatlılarda bile kullanılan değerli bir baharat. Alternatif tıpta ise çok güçlü bir antienflamatuar ve ağrı kesici olarak kabul edilen baharat altın rengiyle cildinize aydınlık ve parlaklık katarken, düzenli kullanımı halinde ton eşitliğine yardımcı olur. 1 yemek kaşığı öğütülmüş zerdeçal, 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı balı çok iyi karıştırıp yüzünüze sürün. 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Göz altı morluklarına çok iyi gelen bu doğal kürü haftada bir veya iki kere uygulayabilirsiniz” diye konuştu.

Şekerle gelen güzellik

Kuru dudakları şeker peelingi ile nasıl nemlendirileceğini de anlatan Jahoui, “Evden dışarı çıkmadığınız bu günlerde aklınıza nemlendirici sürmek gelmeyebilir. Bu nedenle cilt bakımınızı yaparken dudaklarınıza da özen göstermelisiniz. Bir kapta şeker ve zeytinyağını karıştırarak dudaklarınıza sürün ve 2 dakika boyunca ovalayın. Bu masaj hem dudaklarınızı ölü deriden arındıracak hem de kan akışını hızlandırarak dudaklarınızın canlı görünmesini sağlayacak. Masajın ardından dudaklarınıza sevdiğiniz bir nemlendirici uygulayabilirsiniz” dedi.