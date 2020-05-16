Evden online eğitim devam ediyor

Mart ayında başlayan Türkiye genelinde uzaktan eğitim programına tam zamanlı olarak başlayan bu süreç başarıyla devam ettiriyor. Evde geçirdiğimiz bu zaman diliminde öğrenciler, uzaktan eğitim platformunda temel derslerin yanında yabancı dil, kodlama ve robotik, müzik ve görsel sanatlar derslerinde yüzlerce adet içeriğe ulaşırken, bugüne kadar yapılan online sınavlarda 5 milyon üzerinde soru çözümü gerçekleştirdi.

Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk, “Uzaktan eğitime öğrencilerimiz zaten hazırdı. Bu süreci doğru yapılandırmalı ve fiziksel ortamdan dijital ortama geçerken öğretmen faktörünü kaybetmemeliydik. Uzaktan eğitime yönelik içeriklerde; online ders anlatımlarından online sınavlara, online veli seminerlerinden online veli toplantılarına, online zümre toplantılarından online şube öğretmenler kurullarına uzanan bir sanal okul oluşturduk. Bir yandan akademik takvim devam ederken bir yandan da öğrencilerimizin evde güzel vakit geçirebileceği, bir yandan yeni bilgiler edinirken bir yandan ise eğlenebilecekleri birbirinden renkli uygulamalı ders içerikleri ürettik. Öğrencilerimiz görsel sanatlardan enstrüman eğitimine, sabah sporundan kodlama eğitimlerine kadar birçok farklı alanda çalışmalarına evlerinden devam ediyorlar. Online olarak yaptığımız İngilizce derslerine ek olarak küçük gruplar halinde yaptığımız ‘Speak Up' saatleri de öğrencilerimiz tarafından çok sevildi. Bu süreçte rehber öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz hem de velilerimizle sürekle irtibat halinde.

Öğrencilerimizin evden eğitimde online/offline eğitim süreleri toplamı 10 milyon 838 bin 920 dakikayı geçti" dedi.