‘Evet Derseniz Olur' okuyucuyla buluştu

Yazar ve Eğitmen Yeşim Kuzu'nun ilk kitabı okuyucularıyla ile buluştu.

‘Thetahealing' yöntemiyle verdiği bilgilerle internette fenomen haline gelen eğitimci Yeşim Kuzu, ilk kitabı ‘Evet Derseniz Olur' ile okurlarının karşısına çıktı. 2019 yılına kadar 2 bin 500'den fazla kişiye sertifika verip, 10 bine yakın kişiye danışmanlık yapan Yeşim Kuzu, “Dünya'daki bir çok kişisel gelişim ve eğitim merkezlerini gezip, ülkemizin sosyo-kültürel yapısıyla harmanlayıp, eğitim verdiğim kişilerin yanı sıra, bir çok kişiye dokunabilmek adına böyle bir karar verip, ilk kitabımı yazdım. Profesyonel iş hayatıma veda ederek sadece eğitimle uğraşmaya karar verdim" diye konuştu.

Düzenli olarak çıktığı TV programları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Yeşim Kuzu'nun ‘İlk başlangıcım' olarak tanımladığı kitabı ‘Müptela' yayınevinden çıktı. Kitabın tüm kitapçılar ve internet satış mecralarından temin edilebileceğini söyleyen Kuzu, “Daha ilk haftada, beklediğimizin çok üstünde bir satış grafiği yakalayarak, ilk baskımız olan 5 bin adeti tüketip, ikinci baskıya geçtik. Bu bizim için muazzam bir gelişme. Henüz kurumsal hayatımdayken bile, kişisel gelişime ve yeniliklere çok açık birisiydim. Sebebiyse; mantık ve zeka ikilemini aşıp, bizi ruhumuzun başka katmanlarına götüren bir eğitim yolunun her daim arayışı içerisinde olmam. Bu yüzden, güne başlarken, metroda, otobüste, vapurda seyahat ederken veya gece yatarken bile insanların kendi yaşadıklarını, hastalıklarını, hüzünlerini veya mutluluklarını yönetebileceğine hep inanırdım.İlk olarak yıllar önce Yaşam Koçluğu ile tanışıp ardından Thetahealing yöntemi ile yaşam amacıma ulaştım.

Thetahealing ile negatif duygu ve düşüncelerimizi anda dönüştürebiliyoruz.Hayatımızdaki kısır döngüleri, kök inançları kolayca değiştirebiliyoruz.Beynimizi teta frekansına geçirerek yapmış olduğumuz bu teknikte, her konuda kendimizle çalışabiliyoruz.Tekniği öğrenip hem kendimize hem sevdiklerimize uygulayabiliyoruz. Evet Derseniz Olur kitabımda hem kendi dönüşüm hikayemi , hem yaptığım danışmanlıklarda kişilerin hikayelerini ve hastalıkların DNA kayıtlarını yazdım.

Tam bir başucu kitabı oldu. Bir kerede okuyup bitireyim diyebileceğimiz bir kitap değil. Özellikle amacım, hastalıklar konusunda kişinin o hastalığın ardındaki DNA kayıtlarını görmesini sağlamak.Farkında olduğumuzda sağlıklı yaşamaya başlıyoruz.Eminim kitabı okuyan herkes kendinden bir şey bulacak” dedi.

Thetahealing yönteminin Türkiye'de eğitimini almış, öğrenmiş ve uygulayan binlerce insan olduğunu ifade eden Kuzu, “'Evet Derseniz Olur' her kesim için rehber bir kitap niteliğinde oldu. Çünkü ne kadar çok uygulama görürse kişiler o kadar iyi anlayıp uygulayabiliyor. Yıllar önce kitap yazacağım dediğimde Vianna Stibal; “Kendi hikayeni ve yaptığın danışmanlıkları yaz.” demişti.

Bana destek olmuştu. Ben de yaptığım thetahealing uygulamalarını yazdım. Her biri yaşanmış gerçek hikaye. Yine Vianna Stibal'dan izin alarak her bir danışanımla yaptığım örnek his yüklemelerini de kitabıma ekledim. Kişiler bazen nerden başlayacaklarını bilemiyor. Yanlış yapmaktan korkuyor. Yada hastalıklar için neleri çalışması gerektiğini bilemiyor.Özellikle okuyucular kendi iç dünyasındaki kayıtlarının da farkına varması için kas testi ile bunları nasıl bulup dönüştürebileceklerini kitapta bulacaklar” diye konuştu.