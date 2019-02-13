Evim Türkiye Fuarı'na Avrupalı Türklerden ziyaretçi akını

Almanya'nın Düsseldorf kentinde 08-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Evim Türkiye Fuarı'ı Avrupalı Türklerden yoğun ilgi gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen fuara 15 projesiyle katılan Sur Yapı, 250 milyon liralık satış görüşmesi yaparak 100 milyon liralık konut, ofis ve dükkan opsiyonu yaptı.

Fuarın hemen ardından Köln City AVM'de 9 Mart tarihine kadar projelerini tanıtmaya devam edecek olan Sur Yapı kampanyalı konut, ofis ve dükkanlarını Köln'deki satış noktasıyla Avrupalı Türklerle buluşturmaya devam edecek.

15 farklı şehirden 76 firma ve 100'ün üzerinde proje tanıtıldı

Evim Türkiye Fuarı'na yalnızca Almanya Düsseldorf'tan değil, Almanya'nın diğer şehirlerinden ve çevre ülkelerden de ziyaretçiler katıldı. 3 günde 6 bini aşan ziyaretçi sayısıyla 400 milyon liralık satış bağlantısı kuruldu.

Sur Yapı Projeleri'ne yoğun ilgi gösterildi

Son 6 ayda 500 konut, ofis ve dükkan alımı yapan Avrupalı Türkler, fuarda Sur Yapı projeleriyle tanışma fırsatı yakaladı. Yaklaşık 1000 kişiyi standında ağırlayarak 250 milyonluk satış görüşmesi ve 100 milyonluk konut, ofis ve dükkan opsiyonu yapan Sur Yapı, projeleriyle fuarın ilgi odağı oldu. Sur Yapı Antalya Projesi, Avrupalı Türkler tarafından yoğun ilgi ve taleple karşılaştı.

Z. Altan Elmas, “Projelerimize yoğun ilgi ve taleple karşılaştık”

Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Fuarda toplam 15 projemizi tanıttık. Antalya projemiz, Kağıthane Tempo City ve Bahçekent'teki Semt projelerimizin de maketleriyle katıldık. Standımızda yaklaşık 1000 kişiyi ağırladık, 250 milyonluk satış görüşmesi yaptık ve 100 milyonluk konut, ofis ve dükkan opsiyonladık. 1 milyon 300 bin metrekare alanıyla yeşil ve mavinin iç içe olduğu Antalya'nın özüne uygun modern bir şehir olan Antalya Projemiz Avrupalı Türkler tarafından yoğun ilgi gördü. Çok sayıda satış görüşmesi yaptık. Ayrıca İstanbul'daki projelerimiz için de yoğun ilgi ve taleple karşılaştık” şeklinde konuştu.

“Türkiye gayrimenkul sektörü için başarılı bir test sürüşü oldu”

Fuarın Türkiye gayrimenkul sektörü için başarılı bir test sürüşü olduğunu belirten Elmas, “Yabancı satışlarının ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ilgisinin arttığı bir dönemde çok doğru bir adım oldu. Bu fuarların devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tarz işlerin sürekli yapılmasıyla daha başarılı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu sebeple de yurt dışında konut satışının döviz kazandırıcı hizmet olarak kabul edilmesi gerekmektedir. İhracatçılarımızın aldığı fuar ve tanıtım desteğini sektörümüz de almalı dış satım için. Bu başarılı fuarların devamlılığında devletimizin desteği önemlidir” dedi.