Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Hayırsever vatandaşlarımızın güvenilir bir uygulama ile evlerini bedelsiz ya da indirimli bir bedelle kiralayarak ihtiyaç sahiplerine sunabilecekleri Evim Yuvam Olsun uygulamasında detaylar netleşti" dedi.

Depremzedelerin barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere uygulamaya alınan “Evim Yuvam Olsun” kampanyasında detaylar netleşti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Hayırsever vatandaşlarımızın güvenilir bir uygulama ile evlerini bedelsiz ya da indirimli bir bedelle kiralayarak ihtiyaç sahiplerine sunabilecekleri Evim Yuvam Olsun uygulamasında detaylar netleşti. Evini kaybeden ve öncelikli ailelere, kendi evlerine kavuşana kadar barınma sorunlarının çözümüne katkı sağlamayı hedefleyen kampanyada devletimiz de garantörlük yapıyor. Sizlerin de kullanmadığınız bir eviniz varsa; ister bedelsiz tahsis ederek ister indirimli fiyatla kiraya vererek depremzede ailelere destek olabilirsiniz” dedi.

"Bedelsiz de süre en az 3 ay"

Boş veya kullanmadığı evini bedelsiz olarak depremzedelere açanların en az 3 ay süre ile bu kampanyaya destek verebileceğini belirten Özelmacıklı, “Başvurular, evin bulunduğu ilçenin Kaymakamlığı tarafından yerinde inceleniyor. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak Kampanyaya dahil ediliyor. Taraflar arasında Afetzede Konut Kullanım (Ariyet) Sözleşmesi yapılıyor. Belirlenen depremzede aile de eve Kaymakamlık tarafından yerleştiriliyor. Sözleşmeye aykırı hususların taraflarca iddia edilmesi ve tespiti halinde taraflara gerekli ihtarda bulunmayı ve gerektiğinde resen konutun tahliyesini sözleşmeye konu konutun bulunduğu yer Valiliği/Kaymakamlığı garanti etmiş oluyor. Ödünç veren isterlerse süreyi 12 aya kadar uzatılabilecek” dedi.

"Piyasa rayiç bedelinin asgari yüzde 50 altında olmalı"

Kampanya kapsamında sahip olduğu konutu asgari 12 ay süreyle piyasa rayiç bedelinin asgari yüzde 50 altında ve en az 1 yıl süre ile kiraya verme uygulamasının da olduğunu ifade eden Özelmacıklı, “Depremzedelerin kullanımı için bu koşullarda alınan başvurularda istenen kira bedelinin, evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olması bekleniyor. Kaymakamlıklar evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu yerinde teyit ediyorlar. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler Kampanyaya dahil ediliyor. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında “Kira Sözleşmesi” imzalanıyor. Belirlenen depremzede konut tahsis edilen olarak adlandırılıyor ve aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştiriliyor. Ev için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanıyor” dedi.

"Giderler için 2 bin TL, sigorta teminatı 25 bin TL"

Özelmacıklı, “Gerek kiralanan gerekse de bedelsiz yani ödünç verilen konutlar için su, elektrik, doğalgaz veya yakıt masrafları ile aidat giderleri toplamı için aylık 2 bin lira kadarlık kısmını kiracı yada garantör olan Kaymakamlık karşılayacak. Üstündeki tutar ise ödünç alan yada konut tahsis edilen tarafından karşılanacak. Ayrıca depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde bulunan eşyalar ile bina ve binanın ayrılmaz bütünleyici parçaları veya sabit tesisatı risklerine karşı bir zarar oluşması ihtimaline karşın Türkiye Sigorta üzerinden bir güvence sunuyor. Depremzedelerin kullanımına bedelsiz veya kiralama yoluyla açılan evler, “Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası” kapsamında 25 bin TL'yi bir yıl süre ile teminat altına alınıyor ve sigorta primleri Türkiye Sigorta tarafından karşılanıyor” dedi.

"Devletin destekleri önemli"

Devletin destekleri ve öncelik verilecek aileler hakkında da bilgiler veren Özelmacıklı, “Kampanya kapsamına dahil edilen evlere yerleştirilecek depremzede aileler AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirleniyor. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunan vb. dezavantajlı bireylerin bulunduğu aileler ile depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik veriliyor. Ayrıca devletimiz tarafından deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza 10 bin TL Hane Başı nakdi Destek ödemesi yapılmaktadır. Gene ister kiracı ister ev sahibi olsun konutları yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı tespit edilen afetzedelere 15 bin TL taşınma yardımı, ev sahiplerine aylık 5 bin TL, kiracılara aylık 2 bin TL barınma yardımı yapılacaktır. Bunun için de vatandaşlarımız başvurularını e-Devlet üzerinden “Afetzete Barınma Desteği” sayfasından yapabilmektedirler” dedi.

"Altın Emlak olarak kampanyaya destek veriyoruz"

Türkiye genelinde 100'ü aşkın temsilcilikleri ile bu kampanyaya destek verdiklerini ifade eden Özelmacıklı, “Türkiye'nin en büyük emlak listeleme platformlarından üçü kampanyaya destek oldular. Bizler de temsilcilerimiz aracılığı ile sahip olduğumuz mal sahibi havuzlarını bu kampanyaya yönlendiriyoruz. Evini depremzedelere açmak isteyenler, evimyuvanolsun.org/ platformu üzerinden bu portallardan birine başvuru yaparak, kampanyaya katılabilmektedir. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyon ile İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilmektedir” dedi.