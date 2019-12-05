Evin çatısındaki tuğlalar arasından uyuşturucu ve silah fışkırdı

Fatih'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çeşitli türden uyuşturucu madde ve 45 litre sahte içki, 30 litre metil alkol ile 2 silah ele geçirildi. Silah ve uyuşturucu maddenin çoğunun bir evin çatısındaki tuğlalar arasından çıktı. Operasyon anı kamerada yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 22-23 Kasım tarihlerinde bir dizi operasyon gerçekleştirdi. İlçeye bağlı Haseki Sultan ve Zeyrek mahallelerinde daha önceden tespit edilen adreslere yapılan 3 ayrı operasyonda Hasan Z. (31), Sadettin F. (22), Suat Ö. (43) ile Azerbaycan uyruklu Elshan A. (34) ve Elshan K. (22) isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 1 kilo 935 gram metamfetamin, 503 gram skunk, 75 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 14 fişek, 1 adet hassas terazi, 45 litre sahte içki, 30 litre metil alkol ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 120 TL, 500 Euro ve 3 dolar para ele geçirildi. Polis ekipleri, aramalar sırasında bir evin bahçesinde be binanın çatısındaki örülü tuğlalar arasına özel yapılmış gizli bölmelerde uyuşturucu maddeler ve silah buldu.

Operasyonda yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Sadettin F., Elshan A. ve Elshan K. hakkında ‘adli kontrol' hükümleri uygulanırken, Hasan Z. ve Suat Ö. isimli 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, operasyon anı saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Görüntüde, emniyet ekiplerinin yaptığı aramalar sırasında bir evin çatısında yer alan duvardaki tuğlalar arasına özel yapılmış gizli bölmeler ve bu bölmelerde uyuşturucu madde ve silah ortaya çıkarılıyor.