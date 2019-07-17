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Evini kenevir tarlasına çevirmiş

Polis ekipleri, Fatih’te özel düzenek kurarak, alüminyum folyo ve özel ısıyla kenevir yetiştiren şahısın evine operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, Fatih'te özel düzenek kurarak, alüminyum folyo ve özel ısıyla kenevir yetiştiren şahısın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 37 kök Hint keneviri, bin 410 gram kuru Hint keneviri ele geçirilirken, şahıs tutuklandı.



Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir evde kenevir yetiştirildiği ihbarı aldı. Bunun üzerine evi fiziki takibe alan emniyet güçleri, Sencer Y. (43) isimli şahsın kenevir yetiştirdiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, 11 Temmuz'da Y.'nin yanındaki bazı kişilerle eve gelmesiyle baskın düzenledi.



Hint keneviri için eve yapay sera kurmuş


Operasyonda, evin oturma odasını ve balkon bölümünü kenevir tarlasına çeviren Sencer Y. ile o sırada evde bulunan Muhammed Selim K.(27) ve Hasan Ö.(32) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.


Sencer Y.'nin, Hint kenevirini yetiştirebilmek için alüminyum folyo ve bez dolap kullanarak, özel düzenekle sıcaklık ve nemi kontrol edilen yapay sera oluşturduğu belirlendi.



Bin 410 gram kuru Hint keneviri ele geçirildi


Polis tarafından evde yapılan aramalarda, 37 kök Hint keneviri, bin 410 gram kuru Hint keneviri, kenevir fidanları, bir hassas terazi bitki yetiştirmede kullanılan sıvı zirai ilaç ve sıvı hormon ele geçirildi.


Gözaltına alınan Sencer Y., Muhammed Selim K. ve Hasan Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Muhammed Selim K. ve Hasan Ö. ‘adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldı. Ev sahibi olarak gözaltına alınan ve uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen Sencer Y. tutuklandı.

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