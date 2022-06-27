Evinin terasını uyuşturucu tarlasına çevirdi, polis operasyonuyla yakalandı

Beylikdüzü’nde evinin terasında uyuşturucu yetiştiren şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Beylikdüzü'nde evinin terasında uyuşturucu yetiştiren şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakuplu'da bulunan bir evin terasında Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler terasta 79 kök Hint keneviri ele geçirdi. Evin terasına adeta sera kurarak uyuşturucu yetiştiren V.G. isimli zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.