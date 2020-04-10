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Evlerinden çıkmayan minikler sokakta tiyatro gösterisiyle moral buldular

Büyükçekmece Belediyesi Tiyatro Kulübü, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında okullarına ara veren çocukların evlerinin önüne giderek müzik ve oyunlar eşliğinde gösteriler sunuyor.


Her türlü hijyen tedbirinin alındığı gösteriler 7'den 70'e her yaştan Büyükçekmeceliye moral oldu. Evlerinin balkon ve pencerelerinden oyunlara eşlik eden minikler unutulmaz bir gün geçirdi.



Renkli ve coşkulu saatler yaşandı


Okullar, parklar ve çocuk oyun alanlarının tedbir amaçlı kapatılmasının ardından “Evde Kal” çağrısına uyan binlerce çocuk evlerinden çıkamayınca belediye tiyatro kulübü miniklerin evlerinin önüne gitti. Büyükçekmece'nin birçok bölgesinde gün boyu devam eden tiyatro oyunları, müzik dinletileri çocuklara eğlenceli bir gün geçirtti. Çocuklarının yanı sıra ailelerinin de büyük ilgi gösterdiği etkinlikte zaman zaman renkli ve coşku dolu anlar yaşandı. “Evde Kal” çağrısına uyan ailelerin everdiği gösteriler Büyükçekmece'de periyodik olarak sürdürüleceği öğrenildi.

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