Evliliğin Üç Hali kitabından iyileştirici yöntem: “Mutlu Anlar Kutusu”

Yazar Betül Ak Örnek, ‘Evliliğin Üç Hali' isimli kitabında evlilik ve buna bağlı biçimde tüm ilişkiler üzerine yaptığı tespitlerle daha mutlu bir iletişimin kilit noktalarına odaklanıyor. Kitapta tavsiye edilen ‘mutlu anlar kutusu' ise ilişkilere kısa zamanda ‘olumlu bir etki' vadediyor.

Betül Ak, Örnek Evliliğin Üç Hali adlı yeni kitabıyla evliliği her boyutuyla ele alıyor ve üç ayrı bölümde evliliğin her aşamasını sağlıklı bir şekilde yaşamamız için ipuçları veriyor. Evliliğe başlarken, evliliği yürütürken ve evliliği bitirirken içinden geçtiğimiz süreçlerin ayrıntılı bir incelemesinin yapıldığı kitapta, bütün bu dönemlerde kişilerin kendi benliklerini kaybetmeden yol alması için yöntemler aktarılıyor.

Mutlu anlar kutusu

Betül Ak Örnek'in ‘Evliliğin Üç Hali' kitabında bulunan ‘mutlu anlar kutusu' isimli bir yöntem de oldukça ilgi çekici. Örnek, bu yöntemle herhangi bir ilişkide yaşanan herhangi bir soruna yönelik oldukça kolay ve hatta keyifli bir çözüm önerisi sunuyor. Kutuya atılan küçük kağıtlarla oluşturulan nostaljik ve geçmişi şimdiye taşıyan yaklaşım birçok insan için ‘ne güzel şeyler yaşamışız' düşüncesini aktif hale getirmeye aday.

“Sadece evli insanlar için değil”

Betül Ak Örnek kitaba dair şunları kaydetti:

“Bu kitap yalnızca evli insanlar için değil, evlenmeyi düşünen ya da evlilik planı yapan herkes için de iyi bir kılavuz olacak. Evliliğin sadece görünen ve gösterilmeye çalışılan tarafını değil her noktasını detaylıca anlatmaya çalıştım. Ayrıca ‘Evliliğin Üç Hali'ni okuyan herkes yalnızca evliliğe değil tüm ilişkilere dair de tatmin olacağı bilgilerle karşılaşmış olacak. Kitabı yazarken hem çevremden hem de akademik olarak çok sayıda kaynaktan faydalanarak en ideal sonucu ortaya çıkarmaya çalıştım. Kısacası, kitabı okuyan herkesin ‘bir de bu taraftan bakmış oldum' demesini istiyorum. Umarım, bu niyet okuyucuda da bir karşılık bulmuş olur”