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Evlilik vaadiyle dolandırıcılık karakolda bitti

Esenyurt’ta Mısır uyruklu Kanada vatandaşı, evlilik vaadiyle 2 bin 500 dolar parasının dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Esenyurt'ta Mısır uyruklu Kanada vatandaşı, evlilik vaadiyle 2 bin 500 dolar parasının dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Kendisini dolandıran ailenin evine gidip polis çağıran turistin ihbarı üzerine evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.


Olay, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1152. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'a gelen Mısır uyruklu Kanada vatandaşı turist Aamir K,. internet üzerinden tanıştığı kişi ile evlenmeye karar verdi. İddialara göre Aamir K'nın tanıştığı kişi, evlenmesi için ağabeyi olarak tanıttığı şahsa 2 bin 500 dolar para vermesi gerektiğini söyledi. Dün öğlen saatlerinde bir evde buluşan kişiler arasında para alışverişi gerçekleşti. Daha sonra kadına ulaşamayan adam soluğu karakolda aldı. Dün görüşmenin gerçekleştiği eve polisle gelen Kanadalı turist şikayetçi oldu. Evde yapılan aramalarda kadına ulaşılamazken, parayı aldığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafları karakola götürdü.

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