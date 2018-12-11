Evlilik ve Yaşam Okulu 42'ıncı dönem mezunlarını verdi

Avcılar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2015 Mart ayında itibaren başlayan‘‘Evlilik ve Yaşam Okulu'' eğitimlerinde 42. hafta geride kaldı. Her ayın 2'nci pazartesi günü Zübeyde Hanım Nikah Sarayı salonunda gerçekleşen eğitimler, Aralık ayı programı ile mutluluğa adım atacak yeni mezunlarını verdi.

Aile ve bireylerin iletişimlerini güçlendirmek amacıyla Avcılar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Evlilik ve Yaşam Okulu Eğitim Seminerleri, her ayın 2'nci pazartesi günü Zübeyde Hanım Nikah Sarayı salonunda devam ediyor.

Türkiye'de ilk Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü kuran Avcılar Belediyesi'nin evli veya evlilik hayatına hazırlanan çiftler için düzenlediği “Evlilik ve Yaşam Okulu” konu başlıklı eğitim programı, Psikolog, Aile Danışmanı Hacı Tekin'in anlatımı ile Zübeyde Hanım Nikah Sarayı salonunda gerçekleşti.

Aralık ayı programında izlenceye katılan çiftlere; uzun bir evliliğin sırları, sevgi dolu bir beraberlik oluşturmanın püf noktaları, aile içi şiddet ve farklı kültürlerden evlilikler gibi konularda eğitim verildi. Evlilikte ilişkiyi geliştirebilecek pratik önerilerin anlatıldığı eğitim seminerinde Psikolog Hacı Tekin; ‘‘Aşk duygusu içerisinde yer alan temel bileşenler sıkı dostluk, tutku ve bağlılıktır. Aşkın devamı için eşlerin birbirine zaman ayırmaları, birbirleriyle ile iyi arkadaş olabilmeleri, serbest zamanları beraber paylaşma konusunda istekli olmaları gerekir. Sevgiyi hissetmek yetmez. Onu göstermek, ona önem vermek gerekir''diye konuştu.

“Doğru iletişim, sağlıklı evlilik”

Mazbatasını almasının ardından ilk icraatlerinden biri olarak Türkiye'deki ilk Kadın ve Aile Müdürlüğü'nü kuran Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli;mimarı olduğu eğitimlerle ilgili, “Mutlu aileler sağlıklı toplumların temelini oluştururlar. Bilimsel araştırmalar göstermiştir ki evlilik öncesi birbirini tanıma, anlama eğitimi alan çiftlerin evlilikleri daha uzun ve daha sağlıklı olmaktadır. Bu sebeple de evlilik ve yaşam okulu konu başlığı ile çiftlerimize eğitim veriyoruz. Bu eğitim sayesinde programa katılan çiftlere kadın ve erkeğin eşit olduğunu, görev ve sorumluluklarının karşılıklı olması gerektiğini hatırlatıyoruz. Çiftler bu eğitimler sayesinde eş adaylarını daha iyi tanımayı ve kendisini daha doğru ifade etmeyi öğreniyor” dedi.