Evliya Çelebi'nin “Seyahatnamesi” günümüze uyarlandı

Türk büyükleri arasında önemli bir yeri olan , dünyaca tanınan önemli seyyahlardan Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik seyahatnamesi günümüze uyarlandı. Ayben Acun editörlüğünde Türk Edebiyatı Vakfı yayınlarından çıkan "Evliya Çelebi Seyahatname seçmeler” kitabı günümüz okuyucuları tarafından beğenildi.

Dünya çapında tanınan Türkler arasında yer alan Evliya Çelebi, yazdığı 10 ciltlik seyahatnamesi referans kaynak olarak kabul ediliyor. Dünya çapında büyük ilgi gören Evliya Çelebi'nin verdiği bilgiler Osmanlı coğrafyasına ilişkin önemli bir kaynak olarak kabul ediliyor. Dünyaca tanınan önemli Türk şahsiyetlerinden Evliya Çelebi' yarım asır boyunca hayatını, seyahatlerini, gezip gördüğü yerleri, olayların hepsini başkalarına da aktarmak isteği ile titiz bir şekilde yazdığı biliniyor. 10 ciltlik “seyahatname” şeklinde kaleme alınan eserde bazı çizimlerde bulunuyor. Bu eserle insanlık tarihine yön veren 20 kişi arasına giren yazar için, UNESCO 2011 yılını Evliya Çelebi yılı olarak kabul etmişti. Yaklaşık 50 yıllık bir emeğin ürünü olan eser yazarın ismini dünya çapında duyurmasını sağladı.

Evliya Çelebi'nin hayatını anlatan kitap günümüze uyarlanmış olarak, Ayben Acun editörlüğünde Türk Edebiyatı Vakfı yayınları vakfı tarafından “Evliya Çelebi Seyahatname seçmeler” ismiyle çıktı. Eski metinler, günümüz okuruna hitap edebilecek şekilde, gençlerin ilgisini çekecek konulardan seçildi. Metin sıralaması seyahatnamedeki cilt sırasına göre yapıldı. Genel özellikleri üzerine kısa bir girişle başlayan eser, seçmelerle devam ediyor. Kitapta ağırlıklı olarak İstanbul, Bursa, Osmanlı ve Anadolu coğrafyasındaki büyük şehirler, kutsal mekanlar ve camilerden bahsediliyor. 10 cilt incelendikten sonra ağırlıklı olarak 1,2,3,9 ve 10 ciltlerdeki metinler derlendi. Kitabın hazırlanmasındaki temel gaye ise, günümüz nesline böylesi büyük ve önemli bir seyyahı anlatabilmekti. 17. yüzyılın birçok yönden hazinesi sayılabilecek bir eseri, bir özet olarak hazırlayıp yeni nesli seyahatname ile irtibatlandırmaktı. Kitap, Evliya Çelebi'nin üslubuna mümkün olduğunca bağlı kalınarak hazırlandı. Metin içinde geçen konuşmalarda ve aktarılan bölümlerde yazarın üslubundan kopmamaya dikkat edilerek, günümüz Türkçesi ile açıklanması gereken bölümler, dipnot veya kaynakça da değil, hemen satır aralarında eğik karakterde açıklamalarla izah edildi.