Evren Yurttaş: "Sönümleyici kullanan işyerlerinin sigortalama bedellerinin düşüyor"

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Trimbox CEO'su Evren Yurttaş, Trimbox gibi aşırı gerilim sönümleyicileri kullanan sanayiilerin süreç içerisinde zararların azaldığı görüldüğü için sigortalama bedellerinin düştüğünü söyledi.

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Trimbox CEO'su Evren Yurttaş, sigortacılık üzerine açıklama yaptı. Dünyada sigortacılığa benzer ilk uygulamalara günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce Babiller'de rastlandığını belirten . . . . "Zamanın ticaret merkezi durumundaki Babil'de, kervan tüccarlarına borç veren sermayedarlar, kervanların soyulması veya fidye ödeme durumuyla karşılaşmaları halinde tüccarların borçlarını silmekte, buna karşılık borcu tüccarlardan geri aldıkları zaman, taşıdıkları riskin karşılığı olarak ana borç miktarı üzerinden bir miktar para almaktaydılar. Bu olay daha sonra Kral Hammurabi tarafından yasallaştırıldı. Hammurabi Kanunlarının en büyük özelliği haydutların saldırısına uğrayan kervanların zararlarının bütün diğer kervanlar arasında paylaşılmasını öngörmeseydi. Bu, tehlike paylaşmasının kara taşımacılığındaki ilk örneğidir" dedi.

"İşletmelerin yüzde 95'i aşırı gerilim sönümleyiciler kullanılmamakta"

Günümüzde sigortacılık; risklerin gerçekleşmesi sonucu oluşabilecek zararları gidermek için kullanılan mali bir araç olarak gösterildiğini kaydeden Yurttaş, "Bunun için ödenmesi gereken bedeller, risklerin minimum seviyelerde tutulması ile ve süreklilik gibi faktörlerle giderek azalmaktadır. Peki freni olmayan bir araç sigortalanabilir mi? Hangi sigorta şirketine sorulsa yanıt net bir şekilde olumsuz olacaktır. Çünkü freni olmayan bir aracın trafiğe çıkması durumunda kaza yapması kaçınılmaz olduğu gibi, üçüncü kişilere vereceği zarar da cabası olacaktır. Bu veriler ışığında nasıl oluyor da sanayide üretim yapan makinelerde elektriğin fren görevini yapan aşırı gerilim sönümleyiciler olmadan sigortalama yapılabilmektedir. Elektriğin iki temel öğesinden akım için işletmelerin yüzde 100'ünde aşırılık durumunda veya bir kısa devre durumunda kesici şalterler kullanılırken, neredeyse yüzde 95 gibi bir oranla gerilimin aşırılıklarını önleyecek aşırı gerilim sönümleyiciler kullanılmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Sönümleyici kullananların sigorta bedelleri düşüyor"

Yurttaş, sigortacılık sisteminde makine kırılması sigortalamasında elektronik kartların yanması olası bir hadise olarak kabul edildiğini ve regülatör gibi sürekli yüksek ve sürekli düşük voltajda gerekli olan ürünler kullanıldığında poliçelerde indirim uygulandığını bildirerek, "Ancak, bu hem sanayicinin kartının yanarak üretimin kaybına, hem de sigortacılık sisteminin hasar ödemesine sebep olmaktadır. Sanayide adeta kanayan bir yara olan elektronik kartların büyük çoğunlukla yanma sebebi olan anlık aşırı gerilimlerin (peak) tamamen önlenebildiği, gerek uygulama kolaylığı, gerekse fiyat avantajıyla neredeyse 1 kerelik servis bedelinde olan Trimbox aşırı gerilim sönümleyicileri kullanan sanayiiler başta olmak üzere işletme sahipleri hem konforlu üretim yapmakta, hem de süreç içerisinde zararların azaldığı görüldüğü için sigortalama bedelleri düşmektedir. Trimbox aşırı gerilim sönümleyiciler ile yıldırım ve trafo patlaması dahil, nötr kopması, uygulama hataları ile nötr ve toprak hatlarından faz verilmesi gibi tüm elektrik dalgalanmalarına ve hatalarına karşı etkili bir sistem" şeklinde konuştu.