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Evrimsel Metalurji Araştırma Merkezi kuruluyor

Amerikan Metropolitan Üniversitesi (AMU) Mühendislik Fakültesi bünyesinde Endüstri 4.

0 temelli destekler sağlayacak Evrimsel Metalurji Araştırma Merkezi kuruluyor.


Sanayi alanında nitelikli çalışmalara destek verecek Evrimsel Metalurji Araştırma Merkezi Amerikan Metropolitan Üniversitesi (AMU) Mühendislik Fakültesi bünyesinde kuruluyor. Konuyla ilgili bilgi veren, araştırma merkezinin müdürü Dr. Hamdi Ekici, mühendislik yaklaşımlarında interdisipliner oluşumların ön plana daha çok çıkacağını vurgulayarak, “Aslında optimizasyonu en kolay prosesler metalürjik proseslerdir; çünkü insanlığın metalurji konusunda 5 bin yıllık deneyimi var. Ülkemizin ileri malzeme üretimi ve metalürjik tesislerin verimliliği konusunda Batı'dan geride olmasının sebeplerinden biri de mühendislerin teorik bilgiye hapsolmuş bir halde sanayide iş yapmaya çalışmasıdır. Evrimsel Metalurji Araştırma Merkezi bu bağlamda hem geçmişin hatalarını düzeltmeye katkıda bulunmak hem de geleceğe hazırlanmak için kurulmuştur. 10'dan fazla firmada bu vizyon proses optimizasyon çalışmaları gerçekleştirdik ve dün hayal edilemeyen verimlilikleri bugün elde ettik” dedi.


“Endüstri 4.0 trenini kaçırmaya tahammülümüz olmamalı”


Endüstri 4.0 konusunda Türkiye'nin geri kalmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Hamdi Ekici, “Bu çağ bilişim çağı ve metalurji tesislerimizi bu çağa entegre etmek zorundayız. Bunu da ancak üniversitelerimizi sanayiye, sanayilerimizi üniversiteye yaklaştıracak ortak merkezler ile yapabiliriz. AMU Evrimsel Metalurji Araştırma Merkezi kendi alanında bir ilktir ve Metalurji, Endüstri, Bilgisayar Mühendisliği ve İktisat temelli bir şekilde, disiplinlerarası yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir” diye konuştu.

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