'Extreme Fest' başlıyor

'Extreme Fest' 2-3 Temmuz tarihlerinde Akmerkez ev sahipliğinde yapılacak.

Akmerkez, 2-3 Temmuz'da SPX ve MAC iş birliğiyle hayata geçirilecek 'Extreme Fest'e ev sahipliği yapacak. Birçok spor aktivitesinin yanı sıra yeme-içme seçenekleri, DJ performansları, gösteriler ve workshoplar ziyaretçilerle buluşacak. Üçgen Teras'ta gerçekleşecek etkinliğin iki günlük programında SPX Kids Boot Camp, SPX Boot Camp, MAC Stronger, MAC Cycling ve MAC Zumba yer alırken, katılımcılar müzik eşliğinde spor yapabilecek.

Farklı spor aktivitelerinin ve birçok markanın bir arada olacağı etkinlik, 2 Temmuz Cumartesi akşamı gerçekleşecek SPX kaykay gösterisi ve Red Bull ve SPX DJ‘lerinin performansları ile devam edecek. Ziyaretçiler, gün boyu çeşitli ikramların da olacağı etkinliğe ücretsiz olarak katılabilecek.