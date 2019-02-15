E.Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ın bu akşam deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda E.Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak.