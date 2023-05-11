Eylem arayışındaki çeteye yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İstanbul'da işlenen birçok cinayet ve yaralama olayında ‘azmettirici' ya da ‘tetikçilik' yaptıkları iddiasıyla daha önce operasyonların düzenlendiği çeteye yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Operasyonda ele geçirilen silahlar emniyette sergilenirken, gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son 2 yılda Barış Boyun liderliğindeki çeteye onlarca kez operasyon düzenlenerek, suç ağının üyeleri tek tek yakalanmış ve çoğu tutuklanmıştı. Kentin pek çok noktasında silahlı faaliyete karışan, cinayet ve yaralama olaylarında ‘azmettirici' ya da ‘tetikçilik' yaptıkları ileri sürülen suç şebekesinin yeni bir eylem arayışında olduğu saptandı. Elebaşları kırmızı bültenle aranan ve İtalya'da yargı sürecinde olan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takibin ardından dün İstanbul'da çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda 17 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden 10'u aynı gün mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların 8'i mahkemece tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı. Çete üyelerinin 7'sinin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi. Dün ve önceki operasyonlarda çeteden ele geçirilen ikisi uzun namlulu, 8'i tabanca olmak üzere çok sayıda silah ve mermi, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Çetenin üstlendiği faaliyetler

Çete üyelerinin Balkan ülkeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki irili ufaklı birçok suç ağı için para karşılığı eylem gerçekleştirdikleri belirlendi. Bu eylemlerin en bilineni ise geçen yılın eylül ayında Mecidiyeköy'de Sırp Skaljari çetesinin lideri Jovan Vukotic'in pusuya düşürülerek öldürülmesi olarak dikkat çekiyor.

Öte taraftan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube polisinin son yıllarda peş peşe gerçekleştirdiği operasyonlar, kendilerine sığınak arayan mafya yapılanmalarına ve sokak çetelerine güçlü bir mesaj olarak nitelendiriliyor.