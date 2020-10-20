Eylül ayı spor gündeminde derbi heyecanı yaşandı

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı rapora göre, eylül ayı boyunca spor gündemini en çok meşgul eden takım Fenerbahçe olurken, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yöneten Ali Palabıyık en çok konuşulan hakem olarak adını zirveye yazdırdı.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Türk futbolunun iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanan maçta Tribüne Azerbaycan'a destek amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlatılan "Tek millet iki devlet, kardeşlerimizin yanındayız" ifadeleri yer pankartlar asıldı. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi evinde konuk ettiği derbi maçında gol sesi çıkmadı. 0-0 biten maç sonucu her iki takımın da taraftarlarına da istediği sonucu vermedi. Oynanan dev derbi sonrası ise Galatasaray puanını 7'ye, Fenerbahçe ise 5'e yükseltti.

Fenerbahçe zirveyi korudu

Ağustos ayında da en fazla konuşulan takım pozisyonunda olan sarı-lacivertli takım, eylül ayında da zirvedeki yerini korudu. Yaptığı transfer ile herkesin maçlarını merakla beklediği bir takım haline gelen Fenerbahçe ligde namağlup konumda bulunuyor. Galatasaray ile oynadığı derbiden 0-0'lık beraberlik ile 1 puanla ayrılan Fenerbahçe, Eylül ayını 5 puanla tamamlayarak geride bıraktığımız ayda 70 bin 90 haberde yer alarak adını zirveye yazdırdı. Sezona ikide iki ile başlayıp, ilk puan kaybını Fenerbahçe karşısında yaşayan Galatasaray 65 bin 345 haberle ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş ise 63 bin 173 haber ile Eylül ayının en fazla konuşulan üçüncü takımı oldu.

Galatasaray'da yeni sezonda yepyeni Falcao

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran ve beklentilerin altında kalan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, bu sezona oldukça etkili başladı. Falcao, Başakşehir maçında da rakip fileleri havalandırmayı başlardı. Mücadelenin 14'üncü dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Falcao, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında da 2 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, sezon başından beri olan gol sayısını 3'e çıkardı. Falcao'un ligde 1 de asisti bulunuyor. Eylül ayı boyunca toplam 6 bin 685 habere konu olan golcü oyunca, en fazla konuşulan futbolcu sıralamasında birinci oldu. Bundesliga'ya transfer olan Sorloth ise 7 bin 981 habere adını yazdırarak ikinci sırada yer aldı. Listenin üçüncü sırası ise 7 bin 87 haber ile Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın oldu.

Fatih Terim: “Satamadığımız için oyuncu alamıyoruz”

Galatasaray'ın Hajduk Split ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu müsabakası öncesinde basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim transfer konusunda açıklamalarda bulundu. Oyuncu satmadan oyuncu alamadıklarını hatırlatan Fatih Terim, satma işleminde başarılı olamadıkları için oyuncu transfer etme konusunda da sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, “Kadro derinliği, transferler, Abdurrahim Bey'in gelen de giden de olur açıklaması çok doğru. Biz 4 defa toplandık. Ben listemi tahtaya yazdım. Yapmak istediklerimi anlattım. İşin ekonomik boyutuyla beraber bir briefing verdim. Yönetimimiz de bana yeni bütçe rakamının geçmişe oranla daha düşüş göstermesi gerektiğini, bunun bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Ben de nasıl isterseniz öyle olsun dedim, itiraz etmedim” İfadelerini kullandı.

Ağustos ayında liderliği Erol Bulut'a kaptıran tecrübeli teknik adam 1 ayın ardından 16 bin 767 haber ile yeniden birinci sıraya yükseldi. İkinci sırada 12 bin 751 haber ile Sergen Yalçın, üçüncü sırada ise 10 bin 91 haber ile Erol Bulut yer aldı.

Nihat Özdemir: “Ne olursa olsun liglere devam edeceğiz”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin pandemi tedbirleri konusunda hassas olmaları gerektiğini belirterek, 2'inci Lig ve 3'üncü Lig takımlarının kamp yerlerine, antrenman sahalarına daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ne olursa olsun liglere devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Liglerin pandemi sürecinde başlamasını ve kulüplerin tedbir konusunda hassas olmaları gerektiğini belirten Özdemir, "Liglerimiz başladı, Süper Lig takımlarımızı bu işlere çok dikkat ediyor, aynı şekilde 1'inci Lig takımlarımız da çok dikkat ediyor. Her kulübün dikkat etmesi lazım. Hakemlere gözümüz gibi bakıyoruz, onlarda da pozitif vakalar çıkıyor. Ne olursa olsun liglere devam edeceğiz" diye konuştu.

Eylül ayında en fazla konuşulan futbol yöneticisi olan Nihat Özdemir 4 bin 483 haberde yer alırken, Özdemir'i sırası ile 3 bin 388 haber ile Ali Koç ve 3 bin 51 haber ile Ahmet Nur Çebi takip etti.

Derbi hakemi: Ali Palabıyık

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmaya atanan hakem Ali Palabıyık, kariyerindeki ikinci kez iki takımın birbiriyle oynadığı maçı yönetti. Son derbisine 14 Nisan 2019'da çıkan Palabıyık, kariyerinde 5'inci kez İstanbul'un üç büyük takımı arasındaki karşılaşmada görev yapmış oldu. Böylece Ali Palabıyık, Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin 30 resmi maçında düdük çalmış oldu. Ankara bölgesi hakemi Palabıyık, ilk derbi heyecanını ise 2016-2017 sezonunun 5'inci haftasında Beşiktaş'ın stadyumunda yapılan ve 2-2 biten Beşiktaş-Galatasaray maçında yaşamıştı. Eylül ayında en fazla konuşulan hakemler kategorisinde zirveye çıkmayan başaran Palabıyık ay boyunca toplam 3 bin 647 haberde yer alırken, 2 bin 475 habere adını yazdıran Arda Kardeşler ikinci, 2 bin 40 haberde yer alan Cüneyt Çakır ise üçüncü basamakta yer buldu.