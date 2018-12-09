EYSAM sempozyum konusu oldu

İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Türk Arşivciler Derneği işbirliği ile "Türkiye'de Kent Arşivi ve Arşivcilik" üzerine bir sempozyum düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyuma Eyüpsultan Araştırma Merkezi (EYSAM) Koordinatörü Ali Özcan, EYSAM Arşiv ve Kütüphane Sorumlusu Sümeyye Aksoy ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve ÇEKÜL Vakfı Bilgi-Belge Merkezi Koordinatörü Ayşen Kılıç Özarslan katıldı. Söze EYSAM'ın kuruluşunu anlatarak başlayan Ali Özcan, EYSAM'ın çalışmalarından ve kent araştırma arşivleri üzerine açıklamalarda bulundu. Avrupa'da ve Türkiye'de kentlerin oluşma sürecine değinen Özcan, dünyada ki şehir araştırma arşivciliği üzerine detaylı bilgiler verdi. EYSAM'ın görevlerinden de bahseden Özcan, EYSAM faaliyetleri içindeki arşivciliğin öneminden bahsetti. Son olarak Eyüpsultan Araştırma Merkezinin projelerine değinen Özcan, Eyüpsultan ilçesi ile ilgili tarih ve medeniyet araştırmaları yapmak üzere kurulan EYSAM'ın kuruluş aşaması, yaptığı çalışmalar, plan ve projelerle ilgili bilgiler paylaştı.

Eyüpsultan Araştırma Merkezi Kent Arşivi ve Kütüphanesi Sorumlusu Sümeyye Aksoy ise konuşmasında, EYSAM'ın arşivinin nasıl tutulduğunu, hangi ayrıntılara dikkat edildiğini ve nasıl arşiv sınıflandırmaları yapıldığıyla ilgili detaylı bilgiler vererek örneklendirdi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hayata geçirilen EYSAM'ın İstanbul'da kamuya ait ilk araştırma merkezi olma unvanına sahip olduğunu ifade eden Aksoy, EYSAM'ın arşivinde şimdiden 52 bin 718 belge, 20 bin fotoğraf (Dia ve negatifler dahil) ve Eyüpsultan ile ilgili gerçekleştirilmiş 188 tez çalışması bulunduğunu söyledi. Sümeyye Aksoy, konuşmasının ardından katılımcılara EYSAM'ın merkez binasını tanıttı.

ÇEKÜL Vakfı Bilgi-Belge Merkezi Koordinatörü Ayşen Kılıç Özarslan, ÇEKÜL'de arşivin nasıl tutulduğu ve var olan arşivlerinin nasıl korunduğuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.