EYSAM'da “Eyüpsultan'ın Bilinmeyenleri” konuşuldu

Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan Araştırma Merkezi (EYSAM)'nin periyodik olarak gerçekleştirdiği EYSAM Akademik Buluşmaları'nın konuğu bu hafta, 2003'ten beri Eyüpsultan ile ilgili araştırmalar yapan Ali İhsan Gülcü oldu.

“Eyüpsultan Türbeler ve Anıt Mezarlar” kitabının yazarı olan Ali İhsan Gülcü, programda Sur dışındaki Eyüpsultan'ın bilinmeyenlerini anlattı. Ali İhsan Gülcü, “Eyüpsultan'ın Bilinmeyenleri” sunumunda, Eyüpsultan Türbe çinilerinin sırrı, Hz. Süleyman'ın mührü nerelerde var? Zal Paşa Cami, İzzet Bey Türbesi, Eyüpsultan'ın üç Şah Sultan'ı, Pertev Paşa Türbesi'ndeki mermer hazine sandığı mı? Lalizade Abdulbaki Efendi Mezar Taşı, Kalenderhane Dergahı, Pulak Mustafa Paşa Türbesi, Kırık Seren Direği neyi anlatıyor; Eyüpsultan'a yolu düşen iki Mirza'nın hikayesi, türbeler neden sekiz cepheli? Mermer mezarlardaki hançerler, Bilinmeyen motifler ve Menderes'in kendisi için düşündüğü kabir yeri neresi gibi merak edilen bir çok konuya değinerek, ilginç ve faydalı bilgiler verdi.

“Eyüpsultan'ın fotoğraflanması 2 yıl sürdü”

Daha önce Türkiye'nin farklı ilçeleri için karadan ve havadan fotoğraf çekimi yaptığını, 2003 yılında da Eyüpsultan'ın fotoğraflanması için çalışmaya başladıklarını anlatan Gülcü, "Talep geldiğinde '6 ayda bitiririz' dedim fakat bir girdik bir daha çıkamadık. Fotoğraflama çalışması da 6 ay değil 2 yıl sürdü" diye konuştu.

“Fatih müthiş bir şehir kurulmasını sağladı”

Eyüpsultan'ın İstanbul Surları dışında kurulan ilk Türk şehri olduğunu kaydeden Gülcü, Fatih Sultan Mehmed'in komutanlarını ve yakın çevresindeki insanları yönlendirerek bölgenin imar edilmesini ve müthiş bir şehir kurulmasını sağladığını söyledi. İlçenin ara sokaklarında dışarıdan bakıldığında görünmeyen küçük mektep, medrese ve çeşme gibi pek çok yapının bulunduğunu anımsatan Gülcü, "Osmanlı döneminden bu yana Eyüpsultan, yüzyıllardır bir inanç merkezi olmasının ötesinde her tarafında tekkelerin olduğu ve manevi bir havanın estiği farklı bir merkez işlevi görmüştür" açıklamasını yaptı.

"Medine'den İstanbul'a gelmek istiyoruz”

Eyüp Sultan Hazretlerinin Medine'den İstanbul'a yolculuğundan ilham alarak geliştirilen ve daha önce de teklif edilen bir seyahat projesini hayata geçirmek istediklerini anlatan Gülcü, şunları söyledi, "Eyüp Sultan'ın izinde Medine'den İstanbul'a bir seyahat projesi var. Bu projeyi hayata geçirirsek Medine'den başlayıp Kufe, Bağdat, Basra gibi şehirleri dolaşıp Şam'a gelmek, oradan da yapabilirsek Kahire ve deniz yoluyla Kıbrıs üzerinden İstanbul'a gelmek istiyoruz. İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dır. Hz. Halid o yaşına rağmen buraya kadar gelmiş, hastalanıp vefat etmiş, defnedilmiş ve asırlardır onun makamı bir inanç merkezi olarak kullanılıyor. Hem Eyüpsultan'ın hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak böyle bir projeyi hayata geçirmek ve bu yıl başlayıp belki 2 yıl içinde tamamlamak istiyoruz" dedi.

Programa, eski Türbe ve Müzeler Müdürü Erman Güven, dünyaca ünlü koruma uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Tarihi Türk Evlerini Koruma Vakfı Başkanı Uğur Deniz Sökmen, Ahmet Sani, Kağıthane Belediyesi'nden Gazeteci - Yazar Hüseyin Irmak ve kokartlı İstanbul rehberleri katıldı. Program sonunda Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Çalışan, Ali İhsan Gülcü'ye Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken adına üzerinde Eyüpsultan tasviri bulunan plaket verdi.