Eyşan'ın sosyal medya çağrısına Başkan Çağrıcı cevap verdi

Soğuk havalarda kuşlar üşümesin diye kartondan yuva yapıp sosyal medyada paylaşan 8 yaşındaki Eyşan Nisa Başar'ın çağrısı karşılıksız kalmadı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ahşaptan yaptırdığı kuş yuvasını Eyşan'a hediye etti ve onunla birlikte okul bahçesindeki ağaca yerleştirdi.

8 yaşındaki Eyşan Nisa Başar, Bağcılar Anafartalar İlkokulu 2. sınıfta okuyor. Evinde kuş besleyen Eyşan, soğuk havada diğer kuşlar üşümesin diye karton kutudan bir yuva yapıp okulunun bahçesine koydu. Minik hayvansever, teneffüslerde kuşların aç kalmaması için de yuvaya ekmek kırıntıları bıraktı. Kuşlara yardımda bulunmaya çalışan Eyşan, bir yandan da seslerini duyurmak için fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.

“Fotoğrafını görünce çok etkilendim”

Eyşan'ın çağrısını Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı duydu. Başkan Çağırıcı, bir gün sonra minik Eyşan'a okulda sürpriz yaptı. Yanında götürdüğü ahşap kuş yuvasını Eyşan'a hediye eden Çağırıcı, “Minik yüreğiyle kuşları düşünerek böyle bir girişimde bulunan Eyşan'ı tebrik ediyorum. Fotoğrafını görünce çok etkilendim. Kızımız bu yaptığıyla insanlar kadar diğer canlıların da hayatımızda yeri olduğunu, onları da düşünmemiz gerektiğini bize bir kez daha hatırlattı. Kendisinin bu hareketi herkese örnek olsun” dedi.

“Kartondan yaptığım yuva yağmura dayanamadı”

Bu anlamlı hediye karşısında çok sevinen Eyşan, “Benim evde ‘Cici Kuş' isimli muhabbet kuşum var. Onun yeri çok sıcak ve rahat içinde yaşıyor. Ancak dışarıdaki kuşlar soğukta üşüyorlar. Ben de onlar bundan etkilenmesin diye yuva yaptım. Ancak kartondan yaptığım yuva yağmura dayanamadı. Bu dayanıklı yuva çok iyi oldu. Başkanımız Lokman amcaya çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eyşan daha sonra ahşap yuvayı okul bahçesinde bulunan bir ağacın dalına asarak kuşlar için yaşam alanı oluşturdu.