EYT'liler Esenyurt Belediyesinin ikramlarıyla ısındı

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından SGK önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi'nin dağıttığı sıcak çorba ve içeceklerle ısındı.

Yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açacak EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından emekli olmak isteyen vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Esenyurt Belediyesi de başvuruların yoğunluğu nedeniyle ilçedeki SGK önünde gün boyu mobil ikram araçlarıyla EYT'lilere yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla emekli olabilmek için müracaatta bulunan yüzlerce vatandaş, soğuk kış gününde belediyenin sıcak çorba, çay ve kahve ikramıyla ısındı. Emeklilik hayâli kuran binlerce Esenyurtlu ikramlar için belediyeye teşekkür ederken, yetkililer başvurular son bulana kadar bu hizmetin devam edeceğini bildirdi.