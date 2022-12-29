EYT'lilere çay, çorba ve kek ikramı

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili açıklamaların ardından Bağcılar'da yaşayan vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) önünde kuyruk oluşturdu. Bağcılar Belediyesi de soğuk havada sırada bekleyen emekli adaylarına çay, çorba ve kek ikramında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasının ardından bugün büyük bir hareketlilik yaşandı. Askerlik, doğum borçlanması ve prim gün sayısını öğrenmek isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binalarına akın etti.

Uzun kuyruklar oluştu

Bağcılarlılar da sabah erken saatlerde SGK binasının önünde sıraya girdi. Her geçen dakika sayıları artan heyecanlı emekli adayları, uzun kuyruk oluşturdu. Yoğunluğun yaşanması üzerine de Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Dilekçelerini dolduran vatandaşlar, işlemlerini yapmak için sırayla binaya girdiler.

Hayırlı olsun dileğinde bulundu

Bağcılar Belediyesi de soğuk havada sırada bekleyen EYT'lileri yalnız bırakmadı. Belediye personeli, mobil araçtan sırada bekleyenlere çay, kek ve çorba ikramında bulundu. Vatandaşları ziyaret eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, onlarla sohbet edip hayırlı olsun dileğinde bulundu. Emekli adayları hem ziyaretinden hem de ikramlarından dolayı Özdemir'e teşekkürlerini iletti.