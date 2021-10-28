Eyüp Aksu: “İETT şoförü 5 bin TL maaş alırken taksi şoförüne 6 bin TL maaş veremez”

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İBB'nin taksi düzenlemesinin 10. kez reddedilmesinin ardından “Taksi denetimlerinde Türkiye'de 77 taksi cezalandırıldı. Bunların 17'si İstanbul'daki taksilerden oluştu. Ancak İETT otobüslerinin son 1 yılda aldığı şikayet sayısının 1 buçuk milyon olduğunu hatırlatmak isterim” dedi.

İBB'nin taksi düzenlemesi 10. kez UKOME'de oy çokluğu ile reddedildi. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ne gerçekleşen toplantının ardından basın mensuplarına konuştu.

“İETT şoförü 5 bin TL maaş alırken taksi şoförüne 6 bin TL maaş veremezler”

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: “İBB yeni bir taksi sistemi vaadi ile şoförlere 6 bin 622 TL ödeme yapılacağını savundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT otobüslerinde hali hazırda şoför maaşları 4-5 bin TL aralığında seyrederken hatta 8 yıllık bir İETT şoförü 5 bin seviyesinde maaş alırken, taksi şoförlerine 6 bin 622 net maaş vaadi hem bir haksızlık örneği, hem de vaatten öteye geçemeyecek gerçek dışı bir açıklamadır. İmamoğlu göreve geldikten bu yana İETT ulaşım ücretlerine yüzde 50 zam yapmışken, taksilere yüzde 36 zam yapmış olması şoförlere ve sektöre verdiği gösteriyor. Halk ekmeğe ise yüzde 67 oranında zam yapıldığını da üzülerek hatırlatmak isterim. İçişleri Bakanlığının ülke genelinde önceki hafta taksi 77 taksi cezalandırıldı. Bunların 17'si İstanbul'daki taksilerden oluştu. Ancak İETT otobüslerinin son 1 yılda aldığı şikayet sayısı ise 1 buçuk milyon olduğunu hatırlatmak isterim” dedi.