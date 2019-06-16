Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Ali Şen, Eyüp Karadayı'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği İstanbul Şubesi Eski Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Eski Yönetim Kurulu Üyesi gazeteci Eyüp Karadayı, son yolculuğuna uğurlandı. 86 yaşında hayata gözlerini yuman Eyüp Karadayı'nın naaşı, Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Ali Şen ve sevenlerinin hazır bulunduğu cenaze törenine, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Türkiye Futbol Federasyonu da çelenk gönderdi.