Eyüp Sultan Camii ve çevresi yeni çehresine kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “41 Ayda 41 Eser” sloganı ile açılışı yapılan ve bu eserlerden birisi olan Eyüp Sultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyonu ve Otantik Çarşı yeni görünümüne kavuştu. Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün kurduğu ekiplerce sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Otantik Çarşı'da da düzenleme çalışmaları yapıldı. Çarşıda bulunan 33 dükkan tarihi dokuya uygun bir şekilde yeniden yapıldı. Böylece tarihi ve kültürel mirasın en önemli eserlerinden biri olan Eyüp Sultan Camii ve çevresine yakışır güzelliğe kavuşması amacıyla başlatılan çalışmalarla Eyüp Sultan Camii ve meydanında bulunan tarihi yapıların görünümlerini kapatan düzensiz yapılaşmalar kaldırıldı. Eyüpsultan Meydanı ve çevresinde bulunan yapıların cepheleri tarihi dokuya uygun bir şekilde düzenlenirken, cephelerdeki eklentiler ve tabelalar, tabela yönetmeliğine uygun hale getirilerek tenteler düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, iller bankasından alınan hibe ile gerçekleştirilen cephe düzenleme projesi 384 adet binayı kapsıyor. Bu binalar Fahri Korutürk Caddesi'nde, Kalenderhane Caddesi'nde, İskele Sokağı'nda ve Zal Mahmut Paşa Sokağı'nda bulunuyor. 384 binanın 116 adeti tescili yapıyı içeriyor.