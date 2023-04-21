Eyüp Sultan Camii'nde bayram coşkusu böyle görüntülendi

Bayram namazını kılmak için Eyüp Sultan Camii'ne gelen binlerce vatandaş böyle görüntülendi

Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen binlerce İstanbullu Eyüp Sultan Camii'ne Akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelen vatandaşlar camiyi doldurdu. Camiye sığmayan vatandaşlar ise caminin avlusunda ve çevresinde namaz kıldı. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan da görüntülendi