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Eyüp Sultan'da İETT otobüsü arıza yaptı, trafik felç oldu

Eyüp Sultan’da D-100 karayolunda İETT otobüsünün arıza yapması sonucunda trafik kilitlendi.

Eyüp Sultan'da D-100 karayolunda İETT otobüsünün arıza yapması sonucunda trafik kilitlendi. Trafiğin ilerlemediği o anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.


Eyüp Sultan'da D-100 karayolunun bağlantı noktasında sabah saatlerinde bir İETT otobüsü arızalandı. Yol ortasında arızalanan İETT otobüsü, trafiği kilitledi. Trafik nedeniyle, sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, o anlar bir vatandaş tarafın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, arıza yapan İETT otobüsünün yolun ortasında beklediği, sürücülerin ise durma noktasına gelen trafikte ilerlemeye çalıştığı görülüyor.

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