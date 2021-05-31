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Eyüp Yeşilyurt, Fenerbahçe başkan adaylığını açıkladı

Fenerbahçe’de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi öncesinde Eyüp Yeşilyurt adaylığını açıkladı.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi öncesinde Eyüp Yeşilyurt adaylığını açıkladı.


Fenerbahçe'de 5-6 Haziran tarihlerinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda 12-13 Haziran tarihlerinde yapılacak olan seçimlerde mevcut başkan Ali Koç'un ardından ikinci aday Eyüp Yeşilyurt oldu. 1970 yılında İstanbul'da doğan Yeşilyurt, ticaretle uğraşırken, başkanlık çalışmalarıyla alakalı 7 Haziran Pazartesi günü bir basın toplantısı gerçekleştireceğini ifade etti.

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