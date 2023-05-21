Eyüpspor play-off'ta Sakaryaspor ile eşleşti

Lig'in 38. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden Eyüpspor, puanını 62'ye yükselterek ligi 6. sırada bitirdi ve play-off'larda ligi 5. tamamlayan Sakaryaspor ile eşleşti.

Lig'in 38. ve son haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü Cenk Ahmet Alkılıç ve Ryan Babel'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 62'ye yükselten Eyüpspor, aynı puana sahip Sakaryaspor ve Bodrumspor'un ikili averajda gerisinde kalarak ligi 6. sırada bitirdi ve play-off'larda mücadele etmeye hak kazandı. Eyüpspor'un rakibi 5. sırada bitiren Sakaryaspor oldu.

Öte yandan sarı-siyahlılar, Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini aldı. İstanbul ekibi, Arda Turan'ın yönetiminde oynadığı ilk 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti. Arda Turan ise teknik direktörlük kariyerindeki ilk galibiyetine Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında tanıştı.

Eyüpspor, Lig'in ilk devresini de 38 puanla lider bitirmişti.