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Eyüpspor play-off'ta Sakaryaspor ile eşleşti

Spor Toto 1.

Lig'in 38. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden Eyüpspor, puanını 62'ye yükselterek ligi 6. sırada bitirdi ve play-off'larda ligi 5. tamamlayan Sakaryaspor ile eşleşti.


Lig'in 38. ve son haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü Cenk Ahmet Alkılıç ve Ryan Babel'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 62'ye yükselten Eyüpspor, aynı puana sahip Sakaryaspor ve Bodrumspor'un ikili averajda gerisinde kalarak ligi 6. sırada bitirdi ve play-off'larda mücadele etmeye hak kazandı. Eyüpspor'un rakibi 5. sırada bitiren Sakaryaspor oldu.


Öte yandan sarı-siyahlılar, Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini aldı. İstanbul ekibi, Arda Turan'ın yönetiminde oynadığı ilk 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti. Arda Turan ise teknik direktörlük kariyerindeki ilk galibiyetine Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında tanıştı.


Eyüpspor, Lig'in ilk devresini de 38 puanla lider bitirmişti.

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