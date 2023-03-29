Eyüpspor, Sakaryaspor deplasmanında

Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile mücadele edecek.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor yarın saat 20.30'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Ligde Eyüp 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 53 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sakarya ise 16 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 49 puanla 5. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Eyüpspor 2-1'lik skorla kazandı.

Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet alan Eyüspor'un, lider Samsunspor'un da Boluspor deplasmanında kazanmasıyla zirve ile puan farkı 7'ye çıktı. Şampiyonluk yarışından uzaklaşmak istemeyen İstanbul ekibi, Sakaryaspor'u yenerek takibini sürdürmek istiyor.

Eyüpspor, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirdiği Zafer Turan ile ilk maçına da Sakarya karşısında çıkacak.

Sakaryaspor ise ligde son oynadığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet alırken 1 kez yenildi.

Eyüpspor'un deplasman karnesi

Eyüpspor ligde bu sezon deplasmanda 13 karşılaşma oynadı. Mor-sarılılar 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 22 puan aldı. İstanbulspor ekibi dış sahada en son Manisa FK ile karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Burak Pakkan düdük çalacak

Sakaryaspor ile Eyüpspor arasındaki mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ile Muratcan Ilgaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Feridun Daldaş olacak.