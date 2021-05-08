İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eyüpspor şampiyonluk kupasını aldı

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve TFF 1. Lig'e yükselen Eyüpspor bugün oynanan Van Spor maçı sonrası kupasını aldı.


Esenler Erokspor Stadyumu'nda Silahtaroğlu Vanspor FK ile oynanan maçtan sonra düzenlenen törende Eyüpspor'a kupa ve madalyalarını TFF Başkan Vekili Ali Düşmez verdi.


Ali Düşmez kupa töreninde yaptığı konuşmada, "Büyük özveri içerisinde zor bir sezonu tamamladık. Futbol ailesi olarak omuz omuza bugünleri de atlatacağız. Eyüpspor büyük bir emek vererek hak ettiği şampiyonluğa ulaştı. Başkanımız Sayın Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve şahsım adına Eyüpspor camiasını tebrik ediyor, önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de başarılar diliyorum" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.