Eyüpsultan Ali Kuşçu Uzay Evi, bilim merkezi olacak

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ali Kuşçu Uzay Evi'nin birkaç üniversitenin desteğiyle bir bilim merkezi haline getireceklerinin müjdesini verdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan “Eyüpsultan Gündemi” programına katıldı. İlgili birim müdürlerinin de katıldığı programda hazırlanan yeni projeler, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Başkan Deniz Köken vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı.

Canlı yayın sırasında, Ali Kuşçu Uzay Evi'nden daha önce eğitim aldığını ve çok memnun kaldığını belirten üniversite öğrencisi bir genç, Başkan Deniz Köken'e öncelikle teşekkür ederek, “Daha büyük uzay evleri gelecek mi?” sorusunu yöneltti.

Başkan Deniz Köken soru üzerine, “Orasıyla ilgili çalışmamız devam ediyor. Orası bizim için çok özel bir yer. Eyüpsultan'ın toplama merkezi. Birkaç üniversitenin desteğiyle orayı küçük bir bilim merkezi haline getireceğiz. Gençlerimiz okuldan çıktıktan sonra gelecek orada deneyimleme yapacak” yanıtını verdi.