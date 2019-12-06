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Eyüpsultan Anadolu Lisesi, Erasmus misafirlerini ağırladı

Eyüpsultan Anadolu Lisesi, Erasmus + KA229 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıkları ’Digital Age and Education’ adlı proje kapsamında İtalya, İngiltere, Macaristan ve Portekiz’den gelen misafirleri ağırladı.

Eyüpsultan Anadolu Lisesi, Erasmus + KA229 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıkları 'Digital Age and Education' adlı proje kapsamında İtalya, İngiltere, Macaristan ve Portekiz'den gelen misafirleri ağırladı.


Program süresince okul ve ülke tanıtımları, öğrenci ve öğretmen sunumları, ders gözlemi, akademik seminer ve atölye çalışmaları düzenlendi. Katılımcı öğrenciler yabancı dilde konuşma, anlama ve anladığını yorumlama becerilerini geliştirme imkanı buldu. Proje sorumlusu yerli ve yabancı öğretmenlerin, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde 'Audio-Visual Post Production' eğitimi almaları sağlandı. 1 Eylül tarihinde başlayan proje Ağustos 2021'de sona erecek. Bir sonraki toplantının önümüzdeki sene Mayıs ayında Macaristan'da yapılması planlanıyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise projede yer alan Eyüpsultan Anadolu Lisesi öğrencilerini ve öğretmenlerini tebrik etti.

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