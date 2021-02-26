Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Esentepe Camii'ndeki çalışmaları inceledi

Projesi Eyüpsultan Belediyesi tarafından hazırlanan cami inşaatını yerinde görerek inceleyen Başkan Deniz Köken, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Esentepe Mahallesinin yeni sembollerinden birisi olacak olan Esentepe Camii gerek mimarisi gerekse işlevselliği ile örnek yapılardan biri olacak. Esentepe Camii vatandaşların ibadet için gelecekleri bir yer olmanın yanı sıra otoparkı, bilgi evi ve gençlik merkezi, kütüphane ve taziye evi ile bir çok ihtiyacı karşılayabilecek bir yapıda olacak.

Modern ve estetik görüntüsü ile dikkat çeken mimari eserlerden biri olacak olan Esentepe Camii, 3 bodrum 2 normal kat olmak üzere toplamda 5 kattan oluşacak.

Toplam kapalı alanı 2 bin 340 metrekare olan yapıda cami fonksiyonu dışında otopark, bilgi evi ve gençlik merkezi kütüphane, taziye evi, imam lojmanı gibi mekânlar yer alacak. 600 kişi kapasiteye sahip olan camide, açık avluların da kullanımıyla bin 200 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Başkan Deniz Köken'in üzerinde hassasiyetle durduğu inşaatın en kısa zamanda tamamlanarak caminin ibadete açılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.