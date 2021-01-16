Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken: “7 yeni okulun 2'sinin inşaatı başladı”

Bölgedeki okul talebinin yerine getirildiğini söyleyen başkan Köken, “Düğmeciler ve Topçular'da park yapacak alan arıyorum, okul yapacak alanı nasıl bulacağım. Tamamen sıkışmış durumda bir yapı. Bu bölgemizle ilgili en azından 7 tane okulun 2'sini başlattık” dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesinin sosyal medya hesabında canlı olarak yayınlanan ‘Eyüpsultan Gündemi' isimli programa katıldı. Başkan Köken, programda vatandaştan gelen soruları yanıtladı. Programda, başkan Köken, vatandaşlardan gelen soruları içtenlikle yanıtlarken, birim müdürleri de müdürlükleriyle ilgili gelen soruları canlı yayında cevaplayarak vatandaşları bilgilendirdi. Büyük ilgi gören canlı yayına toplamda 2 bine yakın soru geldi. Canlı yayın süresi yetmediğinden dolayı cevaplanamayan sorular, yayın sonrası ilgili müdürlüklere iletildi.

“Hangi boşluktan ne çıkarabilirsek okul yapacağız”

Topçular ve Düğmeciler Mahallelerinde yaşanan okul sorunuyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren Deniz Köken, “Düğmeciler ve Topçular'da park yapacak alan arıyorum, okul yapacak alanı nasıl bulacağım. Bunu bilmek lazım çünkü tamamen sıkışmış durumda bir yapı. Bu bölgemizle ilgili en azından 7 tane okulun 2'sini başlattık. İlkini Göktürk'te bir diğerini Yeşilpınar'da başlattık. Şimdi yıkılmış olan Refhan Tümer yapılacak. Eyüp İmam Hatip 72 derslik olarak yeniden yapılacak. Bu bölgenin tamamında şimdi Havuzbaşı'nda büyükşehir, maliye hisselerinin olduğu, Gaziosmanpaşa'ya çıkarken ki bölgede aslında okul alanı var orada. O bölgenin hem imarını çözüp hem de okulu da oraya sıkıştırdığımızda orada bir okul kazanmış olacağız. Hangi boşluktan ne çıkarabilirsek okul yapacağız. Düğmeciler ve Topçular'da lise yapacak bir alanımız yok” ifadelerini kullandı.