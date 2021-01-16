Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken: “Engelliler için yeni projelerimiz olacak”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi'nin sosyal medya hesabında canlı olarak yayınlanan ‘Eyüpsultan Gündemi' isimli programa katıldı. Programda belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren başkan Köken, engelli vatandaşlar için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

“Çalışmalarımız devam ediyor”

Bir vatandaşın ‘ESER dışında özel çocuklar için bir projeniz var mı? Atla ve havuzda fizyoterapi gibi çalışmalarınız olacak mı' sorularını yanıtlayan başkan Köken, “Fiziksel engelliler için kapsamlı bir merkez kurmak, bir ilçe belediyesini aşar ama Gaziantep'te böyle bir çalışma yaptık ve çok da güzel oldu. Terapi havuzu yaptık ve bir hayli de işlevseldi. Bizim Kemer'deki rehabilitasyon merkezini fiziksel engellilerin de kullanabileceği, fizyoterapinin de olacağı bir hale getirmemiz lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.